L'appel prévu par Donald Trump d'un jugement de 355 millions de dollars rendu à son encontre dans une affaire de fraude civile pourrait se concentrer sur l'affirmation de l'ancien président selon laquelle il n'y a pas eu de victimes réelles de son comportement dans l'affaire, qui a été intentée en vertu d'une loi anti-fraude de l'État de New York généralement utilisée pour protéger les consommateurs.

L'action civile, intentée par le procureur général de l'État de New York, Letitia James, en 2022, portait sur des états financiers trompeurs que M. Trump avait fournis à des banques pour obtenir de meilleures conditions sur des prêts qu'il avait finalement remboursés. Contrairement à de nombreuses affaires similaires, celle-ci n'impliquait pas que des personnes ordinaires perdent beaucoup d'argent.

Le bureau du procureur général a fait valoir que la loi en question n'exige pas l'existence de victimes pour être applicable. Il a également contesté l'idée qu'il n'y avait pas de victimes, affirmant que les banquiers de M. Trump avaient subi un préjudice parce qu'ils auraient pu facturer des intérêts plus élevés sur les prêts s'ils avaient su que sa valeur nette réelle était inférieure à ce qu'il prétendait.

L'affirmation de M. Trump selon laquelle il n'y a pas eu de victimes évidentes, bien qu'elle n'ait pas été utile pour lui lorsqu'elle a été présentée au juge Arthur Engoron pendant le procès, pourrait être un sujet de préoccupation pour les juges d'appel.

"C'est inhabituel, et c'est l'un des problèmes ici", a déclaré Paul DerOhannesian, avocat spécialisé dans la défense des criminels en col blanc, qui n'a pas été impliqué dans l'affaire. "Nous n'avons jamais vraiment vu ce type de procédure contre une très grande entreprise new-yorkaise".

Dans sa décision de vendredi, M. Engoron a également interdit à M. Trump de diriger une société à New York ou de solliciter un prêt auprès d'une banque enregistrée ou agréée dans l'État pendant trois ans. La restriction en matière de prêts pourrait être particulièrement douloureuse, car la plupart des grandes banques sont enregistrées à New York.

M. Trump, candidat à l'investiture républicaine pour affronter le président démocrate Joe Biden lors de l'élection américaine du 5 novembre, a nié tout acte répréhensible et a accusé Mme James et M. Engoron de partialité politique.

Mme James, une démocrate, a intenté son procès en 2022 en vertu de la loi 63(12) de l'exécutif de l'État de New York, qui confère à son bureau des pouvoirs étendus pour engager des poursuites civiles en cas de fraude "répétée" ou "persistante". Cette loi a toujours été utilisée pour protéger les consommateurs, les investisseurs et les petites entreprises contre les escroqueries, les prix abusifs et autres pratiques commerciales abusives.

Selon les experts juridiques, ces affaires impliquent généralement de nombreuses victimes qui ont perdu d'importantes sommes d'argent au profit d'entreprises qui ont exploité leur manque de connaissances financières.

Les défendeurs dans ces affaires sont très variés, allant des fournisseurs de poulets aux bourses de crypto-monnaies en passant par les usuriers. Le point commun est souvent un grand groupe de victimes qui ont été exploitées parce qu'elles ne savaient pas mieux que les autres, selon les experts juridiques.

"Le travail du procureur général consiste à protéger les personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes", a déclaré Gregory Germain, professeur de droit à l'université de Syracuse. "Dans le cas présent, nous avons affaire à des prêteurs très sophistiqués qui sont tout à fait capables de se protéger eux-mêmes et qui n'ont pas demandé l'aide du procureur général.

En appel devant un panel de cinq juges de la division d'appel de New York - une cour d'appel d'État de niveau intermédiaire - les avocats de M. Trump devraient réitérer les arguments qu'ils ont avancés en vain au cours du procès. Ils ont déclaré au juge que les prêteurs de la Deutsche Bank étaient des experts financiers tenus de faire preuve de diligence et qu'ils étaient suffisamment avisés pour savoir que M. Trump exagérait probablement la valeur de ses biens immobiliers.

En novembre, M. Trump a admis à la barre des témoins que sa société ne fournissait pas toujours aux banques des estimations précises de la valeur de certaines de ses propriétés de prestige. M. Trump a déclaré que ces divergences n'avaient pas d'importance, car ses estimations étaient accompagnées de clauses de non-responsabilité et qu'il disposait de beaucoup de liquidités pour garantir ses prêts.

Un ancien banquier de Trump à la Deutsche Bank, David Williams, a déclaré en novembre qu'il était d'usage de procéder à une vérification préalable des informations fournies par les clients. Dans un cas, la banque a ramené la valeur nette de M. Trump à 2,6 milliards de dollars au lieu des 4,9 milliards qu'il avait déclarés, a déclaré M. Williams, ajoutant qu'une telle révision n'était "ni inhabituelle ni atypique".

Des sanctions sévères dans une affaire inédite comme celle-ci pourraient être accueillies avec scepticisme en appel, selon les experts juridiques. Elles pourraient également inciter les juges d'appel à se demander si le procureur général n'a pas outrepassé son autorité, selon M. Germain.

"Je pense que les juges devront examiner attentivement les pouvoirs du procureur général dans ce cas", a déclaré M. Germain. "Sont-ils si vastes que n'importe quel mensonge peut vous mettre en faillite, même si personne n'y croit ?

M. Engoron a rejeté sans équivoque les arguments de M. Trump, déclarant dans une décision rendue en septembre que l'affirmation de M. Trump concernant l'absence de victimes était "totalement hors de propos".

Dans sa décision de vendredi, M. Engoron a déclaré que le remboursement des prêts garantis par de faux prétextes "n'éteint pas le préjudice que les fausses déclarations infligent au marché".

Les avocats de l'État devraient, lors de l'appel, présenter les mêmes arguments que ceux qu'ils ont soumis à M. Engoron. Ils ont déclaré que cette loi peut être utilisée pour contrôler l'intégrité du marché en général et qu'elle n'exige pas de plaintes de la part des victimes.

Ils devraient mettre l'accent sur le comportement "scandaleux" de M. Trump, qui a notamment surestimé sa valeur nette de 3,6 milliards de dollars et menti sur la taille de son propre appartement. Ils pourraient également faire valoir que le cas de M. Trump est inhabituel, car peu d'entreprises sont accusées de fraude à cette échelle, selon certains experts juridiques.

"Il y a le crépuscule et l'aube, et puis il y a la nuit et le jour", a déclaré Will Thomas, professeur de droit des affaires à l'université du Michigan. "Le procureur général répliquera probablement en disant que même s'il s'agissait d'acteurs sophistiqués, ce comportement était si manifestement frauduleux qu'il ne peut s'agir d'une pratique courante.