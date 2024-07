La demande d'or de la Chine est actuellement faible de manière cyclique en raison de la sensibilité au prix et des récentes hausses de prix, mais les banques centrales des marchés émergents, y compris celle de la Chine, continueront probablement à acheter fréquemment de l'or, qu'elles le divulguent ou non, a déclaré Goldman Sachs.

Au début du mois, des données officielles ont montré que la banque centrale chinoise s'était abstenue d'acheter de l'or pour alimenter ses réserves en juin, et ce pour le deuxième mois consécutif.

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré dans une note que le marché chinois était particulièrement sensible aux prix et qu'ils s'attendaient à ce qu'une baisse de 10 % du prix de l'or à Shanghai stimule la demande d'or physique en Chine de 16 %.

La demande de valeurs refuges, alimentée par l'incertitude géopolitique et économique, ainsi que les achats persistants des banques centrales ont contribué à la hausse de l'or de mars à juillet, portant les prix au comptant à un niveau record de 2 483,60 dollars le 17 juillet. [GOL/]

"Bien que la récente flambée des prix pèse sur la demande cyclique, les changements structurels laissent la demande structurelle d'or de la Chine à peu près intacte en net, car l'augmentation de la demande due à la baisse de la confiance et des taux d'intérêt compense à peu près l'impact de la baisse de la croissance tendancielle du PIB", a déclaré Goldman.

La banque s'attend à ce que les positions longues sur l'or aient une valeur significative et réitère sa prévision de 2 700 dollars l'once pour 2025 en raison des achats fermes des centrales, des réductions potentielles des taux d'intérêt américains et des tensions géopolitiques.

Cependant, "notre constatation que le marché chinois, particulièrement sensible aux prix, digère la hausse des prix laisse entrevoir un certain risque que l'or atteigne notre objectif de 2 700 dollars plus tard que notre base de référence pour la fin de l'année 2024", a noté Goldman.