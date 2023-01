L'appétit grandit

Là où les investisseurs avaient encore tendance il y a quelques semaines à voir le négatif en toute statistique, ils sont désormais capables d'en extraire le meilleur pour renforcer le scénario qui les satisfait. C’est-à-dire celui d'une économie qui s'apaise mais sans s'effondrer et d'une inflation qui a bien entamé le chemin de la décrue. Illustration hier avec une série de données macroéconomiques américaines porteuses, notamment un PIB du 4e trimestre 2022 un chouia plus solide que prévu et un marché du travail qui reste vigoureux. Il n'y a pas si longtemps, cette solidité de l'emploi aurait été interprétée comme un signal de prudence vis-à-vis de la politique de la Fed. Je n'irai pas jusqu'à dire que cette époque est révolue, mais je peux écrire que la marge de tolérance des investisseurs s'est accrue. Attention quand même, la frontière entre la tolérance et la complaisance est mince.

A Wall Street hier, le Nasdaq 100 a repris 2% et repassé le cap des 12 000 points. L'indice technologique américain a gagné 2% ou plus sur trois des cinq dernières séances. Le S&P 500 suit mais à distance, avec un gain de 1,1%. En Europe, la hausse a repris dans des proportions plus modestes. Le CAC40 français est aux portes des 7100 points, comme c'était le cas avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine. Seule ombre au tableau européen, Zurich, où le SMI a perdu 0,7%, franchement à contrecourant du reste du marché. Difficile de faire mieux quand les trois poids-lourds de l'indice, Novartis, Nestlé et Roche, perdent plus de 1,5%.

Le marché pourra tester ses nouvelles dispositions dès cet après-midi avec de nouveaux indicateurs américains, en particulier un indicateur d'inflation dont tout porte à croire qu'il ira dans le sens d'une modération des prix, du moins d'une modération de la hausse des prix, ce qui n'est pas tout à fait la même chose.

Du côté des sociétés, l'action Tesla s'est emballée hier après des résultats qui n'étaient pas particulièrement savoureux, symbole du regain d'appétit du marché pour la prise de risques. Ça devrait en revanche d'être plus compliqué pour Intel aujourd'hui, avec une belle gueule de bois en perspective. La star des processeurs a annoncé des chiffres très décevants hier soir après la clôture de Wall Street, entraînant le titre en baisse de près de 10% hors séance. Intel a perdu son aura et fait figure depuis un moment de loser du secteur. Le retour aux commandes de son dirigeant historique n'a pas encore permis d'inverser la tendance. En Europe, c'est LVMH qui tient la vedette avec l'annonce hier soir d'un bénéfice net de 14 Mds€ au terme de l'exercice 2022. La croissance a un peu ralenti en fin d'année mais la promesse d'un redémarrage en Chine reste un puissant levier de mobilisation des investisseurs.

La Chine où la semaine fériée du nouvel an touche à sa fin. En attendant la réouverture de Shanghai lundi, le Hang Seng a poursuivi son ascension, signe là encore que la libido des investisseurs a fait son retour.

Les marchés boursiers qui ont quelques heures d'avance sur l'Europe se comportent bien, avec des progressions modestes à Tokyo, Sydney et Séoul. L'Inde confirme son début d'année plus compliqué avec un repli marqué à Bombay, où les actions de l'empire Adani chutent après un rapport à charge du fonds de vente à découvert réputé Hindenburg, qui brocarde l'endettement et le goût de l'entreprise pour les paradis fiscaux. Les indicateurs avancés européens sont légèrement haussiers ce matin.

Aux Etats-Unis, l'inflation PCE accompagnera les revenus et dépenses personnelles (14h30) et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,0868 USD. L'once d'or redescend à 1923 USD. Le pétrole grappille quelques cents, avec un Brent de Mer du Nord à 87,62 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,40 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 3,52%. Le bitcoin repasse légèrement au-dessous de 23 000 USD.

Airbus : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 130 EUR.

Crédit Suisse : Morgan Stanley reprend le suivi à pondération en ligne en visant 4 CHF.

Equinor : Goldman Sachs passe de vendre à neutre en visant 390 NOK.

Geberit : Exane BNP Paribas passe de neutre à surperformance en visant 588 CHF.

JCDecaux : Barclays passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 27,50 EUR.

Rockwool : JPMorgan passe de souspondérer à neutre en visant 1810 DKK.

Siemens AG : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 170 CHF.

Sika : JPMorgan reste à souspondérer avec un objectif relevé de 203 à 216 CHF.

STMicroelectronics : Crédit Suisse reste à surperformance avec un objectif relevé de 58 à 65 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont données à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

JCDecaux : les revenus 2022 ont progressé de 20,8%.

Rémy Cointreau : les ventes baissent moins que prévu grâce au rebond de la Chine.

LVMH : le bénéfice net 2022 dépasse 14 Mds€, un record.

Annonces importantes (et moins importantes)

Danone "explore ses options stratégiques" pour les marques Horizon Organic et Wallaby aux Etats-Unis.

Airbus va recruter 13 000 personnes cette année.

Teleperformance lance une "initiative de transparence" à destination des investisseurs sur tous ses sites.

Renault et Nissan vont présenter leurs nouveaux liens le 6 février.

Leonardo et Safran associés sur le moteur d'un nouvel hélicoptère.

Vinci va réaliser le futur hôtel des polices de la ville de Nice.

Le CHMP émet un avis négatif sur l'emploi du palovarotène d'Ipsen contre la FOP dans l'UE.

Eurazeo a levé 3,1 Mds€ auprès d'investisseurs tiers en 2022.

Air France va augmenter ses vols vers la Chine.

Thierry Léger nouveau directeur général de Scor.

Vergnet tire de nouvelles OCABSA.

Ils ont publié aussi / ils sont sur l'agenda : Solutions 30, Stef, Enensys, Wedia, Egide, Samse, Ateme, Mersen, Groupe LDLC, Cegedim, Roche Bobois…

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont données à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Intel : le titre coule de 10% hors séance après ses comptes.

Annonces importantes (et moins importantes)