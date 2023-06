L'Amérique latine est de plus en plus considérée comme un marché attractif pour les fusions et acquisitions (M&A), la querelle commerciale entre les États-Unis et la Chine contribuant à aiguiser l'appétit des investisseurs pour les opportunités dans la région, selon une étude de KPMG réalisée auprès de cadres supérieurs.

L'enquête, menée auprès de près de 400 cadres dans 14 pays, montre que les secteurs de la technologie, des services financiers et de l'énergie sont en tête, et que le Mexique a dépassé le Brésil, poids lourd de la région, pour occuper la première place en termes d'activités de fusions et acquisitions.

"Les opportunités l'emportent déjà sur les défis", a déclaré Gerardo Rojas, responsable de la pratique consultative de KPMG pour le Mexique et l'Amérique centrale. "Les risques que les investisseurs voient en Amérique latine sont compensés par le désir de quitter l'Asie, en particulier la Chine, en raison de la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis.

Près de la moitié des dirigeants qui ont participé à l'étude ont déclaré qu'il n'y avait jamais eu de temps utile pour les opportunités de fusions-acquisitions dans la région, même si les risques sont encore nombreux.

Les investisseurs surveillent de près les risques géopolitiques et économiques régionaux et pourraient être effrayés s'ils constatent un effondrement de l'État de droit, la nationalisation d'entreprises privées par les gouvernements ou l'absence d'incitations pour les investissements étrangers, a déclaré M. Rojas.

Stimulé en partie par sa proximité avec les États-Unis et le boom de la délocalisation, le Mexique est considéré par 79 % des participants comme un endroit attrayant pour faire des affaires. Il est suivi par le Brésil (69 %) et le Costa Rica (54 %).

"Les effets de la délocalisation n'ont pas encore atteint leur apogée au Mexique", a déclaré M. Rojas, ajoutant que les puissances minières que sont le Chili et le Pérou pourraient voir les investissements dans l'industrie manufacturière augmenter.

Ignacio Garcia, associé principal de KPMG pour le Mexique en matière de conseil et de stratégie, a prévu que la région connaîtrait "des transactions plus nombreuses et de meilleure qualité" au cours des 18 prochains mois, bien qu'elles restent en deçà des niveaux observés avant la pandémie. (Reportage d'Aida Pelaez-Fernandez ; rédaction d'Anthony Esposito et de Rashmi Aich)