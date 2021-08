L'application bancaire britannique Revolut demande une licence bancaire australienne

L'application de banque numérique Revolut, basée en Grande-Bretagne, cherche à obtenir une licence bancaire en Australie et est engagée dans des discussions avec le régulateur du pays pour être autorisée à prendre les dépôts des clients, a déclaré vendredi le responsable du pays, Matt Baxby.

Revolut, l'une des licornes mondiales les plus précieuses de la fintech https://www.reuters.com/business/finance/british-fintech-revolut-raises-800-million-sky-news-2021-07-15, a obtenu l'an dernier une licence financière pour sa filiale en Australie et est enregistrée auprès de l'agence de lutte contre le blanchiment d'argent en tant qu'échange numérique, a indiqué la société.

"Notre mission est de défier directement les banques en place qui ... offrent une expérience utilisateur sous-optimale, et leurs modèles économiques sont vraiment très dépendants de l'apathie des clients", a déclaré Baxby à une commission parlementaire.

"Nous nous sommes engagés auprès de l'APRA (Australian Prudential Regulation Authority) et nous avons l'intention de déposer une demande pour devenir une banque australienne."

Le système bancaire australien est dominé par quatre banques qui contrôlent environ 80% du secteur - Commonwealth Bank of Australia , Westpac Banking Corp, Australia and New Zealand Banking Group et National Australia Bank .

Ces dernières années, un certain nombre de banques dites "challenger" ont émergé, mais certaines ont été rachetées https://www.reuters.com/article/86-400-holdings-ma-nab-idCNL4N2K35KR par les grands opérateurs historiques, tandis que d'autres ont échoué https://www.reuters.com/article/australia-banks-regulations-idUSL1N2LF3V6, ce qui a incité le régulateur à durcir ses règles d'octroi de licences.

Créée en 2015, Revolut compte plus de 16 millions de clients et vise à devenir une super appli financière de premier plan.

Elle a gagné en popularité auprès des voyageurs en offrant des services de change moins chers et plus faciles que les banques traditionnelles et propose désormais une gamme de produits, dont le trading et l'assurance. Elle n'est pas encore rentable.

Depuis son lancement en Australie l'année dernière, plus de 100 000 personnes ont souscrit à des services tels que le paiement par carte prépayée, le change et le trading de crypto-monnaies, a déclaré M. Baxby.

Son équipe locale est passée de trois à 25 personnes. (Reportage de Paulina Duran à Sydney ; édition de Tomasz Janowski)