L'application de courtage Robinhood attendue pour ses premiers pas à Wall Street

New York (awp/afp) - Le courtier en ligne Robinhood s'apprête à faire ses premiers pas à la Bourse de New York jeudi. L'opération devrait valoriser l'application préférée des jeunes boursicoteurs américains à environ 32 milliards de dollars (28,8 milliards de francs suisses).

L'action Robinhood sera cotée sur le Nasdaq sous le signe "HOOD". Le groupe va émettre quelque 52,37 millions de titres au prix de 38 dollars l'unité, selon un communiqué diffusé mercredi soir. Une fois les frais retirés, il récupérera 1,89 milliard de dollars d'argent frais.

Les deux co-fondateurs et le directeur financier vont, eux, vendre 2,65 millions de leurs propres actions. Créée en 2013, avec le credo affiché de "démocratiser la finance pour tous", Robinhood, au nom de "Robin des bois", a bousculé le monde de la finance en offrant à ses utilisateurs des transactions en Bourse sans frais de commission.

Le reste des grands courtiers en ligne ont suivi. A fin mars 2021, la société recensait 18 millions d'utilisateurs et traitait 80 milliards de dollars d'actifs. Elle a inscrit ses premiers profits en 2020.

L'application a aussi attiré l'attention des législateurs et du régulateur de la Bourse, la SEC dans le cadre de la vague de spéculation qui a agité Well Street au début de l'année autour de l'action GameStop. Fait rare pour son introduction sur le marché, Robinhood réserve à ses utilisateurs entre 20% et 35% des nouvelles actions émises, afin que ses clients deviennent aussi actionnaires.

afp/vj