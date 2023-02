L'application de covoiturage Cabify ferme ses portes en Équateur.

Cabify, qui est présente dans une poignée d'autres pays d'Amérique latine et en Espagne, a déclaré dans un communiqué que cette décision entraînerait une réduction de ses services dans les villes de Quito et Guayaquil et qu'une douzaine d'employés seraient touchés.

À la fin de l'année dernière, la société, qui dit avoir plus de 42 millions d'utilisateurs enregistrés, a déclaré qu'elle investirait 300 millions de dollars jusqu'en 2024 pour étendre sa présence en Amérique latine.

Elle n'a pas précisé combien d'utilisateurs ou de chauffeurs étaient affectés par la fermeture en Équateur.

Cabify, dont le siège est en Espagne et qui est considérée comme une "licorne", c'est-à-dire une start-up dont la valorisation est supérieure à 1 milliard d'euros, prévoit d'entrer en bourse prochainement.