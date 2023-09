Instacart vise une valorisation de 7,73 milliards de dollars pour son introduction en bourse à New York, a déclaré lundi le service de livraison de produits d'épicerie, franchissant ainsi une nouvelle étape vers une cotation très attendue.

La société basée à San Francisco et ses actionnaires vendeurs cherchent à lever jusqu'à 616 millions de dollars en offrant 22 millions d'actions dont le prix est compris entre 26 et 28 dollars chacune, a-t-elle indiqué dans un document réglementaire.

Elle devrait introduire ses actions en bourse en septembre, rejoignant ainsi des noms prestigieux tels que Arm, le concepteur de puces de SoftBank, et Klaviyo, la société d'automatisation du marketing, qui testent l'appétit des investisseurs pour les nouvelles introductions en bourse.

Cette ruée vers les premières cotations fait suite à une accalmie sur le marché américain des introductions en bourse pendant la majeure partie des deux dernières années, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et d'une hausse des coûts d'emprunt.

Si elles sont couronnées de succès, les introductions en bourse d'Arm, d'Instacart et de Klaviyo pourraient favoriser une reprise naissante des nouvelles introductions en bourse, dans un contexte où l'on s'attend de plus en plus à une pause dans les hausses de taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Le long chemin d'Instacart vers une cotation à New York a vu la société réduire son évaluation interne à 10 milliards de dollars en décembre 2022, par rapport aux 39 milliards de dollars qu'elle avait obtenus lors de son dernier tour de table il y a plus de deux ans.

La société a déposé sa demande d'introduction en bourse sous le nom de "Maplebear", le nom sous lequel elle est constituée. Ses actions devraient être négociées sur le Nasdaq sous le symbole "CART".

Goldman Sachs et J.P.Morgan sont les principaux preneurs fermes.