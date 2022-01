L'application mobile Lumos Controls de nouvelle génération redéfinit l'expérience d'éclairage de l'entreprise

La nouvelle application conçue pour les entreprises intelligentes permet un parcours fluide depuis un système sans fil automatisé de base jusqu'à la réalisation d'un bâtiment écologique complet et même de nouvelles opportunités

LAGUNA HILLS, Californie, 20 janv. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumos Controls lance une toute nouvelle application mobile pour simplifier et redéfinir les commandes intelligentes pour les entreprises. Cette application est une passerelle idéale pour rendre n'importe quel bâtiment plus intelligent dans les plus brefs délais et atteindre ses objectifs de durabilité. Le lancement de l'application Lumos Controls repensée met l'accent sur l'apport d'une grande différence dans les expériences d'éclairage commercial et industriel, ainsi que sur des économies considérables en termes de factures d'énergie et de coûts de main-d'œuvre.

Vivek Pramod, vice-président principal et directeur principal chez Smart Controls, WiSilica, a commenté : « Bien que les commandes intelligentes soient indispensables pour tout bâtiment moderne, les solutions actuelles de l'industrie obligent l'utilisateur à comprendre les complexités de la technologie sous-jacente, même pour les tâches les plus simples. C'est un facteur de dissuasion important pour l'adoption de technologies intelligentes. »

L'application présente plusieurs fonctionnalités révolutionnaires pour simplifier la mise en service, la configuration et l'automatisation de l'écosystème de commandes intelligentes de la manière dont l'industrie en a besoin. Les utilisateurs peuvent utiliser cette application intuitive sans aucune formation supplémentaire, grâce à une multitude de fonctionnalités telles que l'assistance multilingue, des conseils d'utilisateur contextuels intégrés à l'application et un guide utilisateur bien structuré. L'application mobile fournit des solutions flexibles et faciles pour l'automatisation de l'éclairage avec une planification multi-options et la collecte de la lumière du jour.

« Notre nouvelle application est le résultat collectif de tous les commentaires de nos utilisateurs au fil des ans et s'associe à juste titre à notre vaste expertise technologique. Le résultat est une application mobile simple à utiliser conçue sur mesure pour les entreprises intelligentes et avec un équilibre parfait entre commandes et configuration. Il s'agit d'une grande étape dans notre long voyage à venir pour créer une valeur considérable pour les commandes d'éclairage au-delà de ses fonctionnalités de base et beaucoup plus à venir », a conclu M. Vivek.

L'application fait partie d'un écosystème de commandes intelligentes complet comprenant des dispositifs de contrôle d'éclairage adaptés aux besoins, des capteurs à montage multiple, des commutateurs, des passerelles, des tableaux de bord analytiques et bien plus encore. Cet écosystème de commandes intelligentes est conçu pour faciliter une intégration fluide avec le système de gestion du bâtiment pour une solution de construction écologique complète. Au-delà des fonctionnalités de base, les commandes d'éclairage peuvent désormais offrir une valeur sans égale !

Cette application de nouvelle génération est disponible en téléchargement sur l'App Store iOS et Google Play Store pour les utilisateurs.

À propos de Lumos Controls

Lumos Controls est une solution de commandes intelligentes de WiSilica, le premier fournisseur de plateformes et de solutions IdO. Reposant sur une plateforme IdO (ARIXA), cette solution comprend les dispositifs de commande d'éclairage les plus avancés, des interfaces intuitives et une informatique de périphérie/cloud polyvalente qui sont réunis afin d'élaborer un réseau d'éclairage intelligent prêt pour l'avenir des entreprises intelligentes. Lumos Controls a pour mission de libérer le potentiel extraordinaire de la lumière et de donner aux commandes d'éclairage une vie propre et au-delà.

Pour tout complément d'information : Lumoscontrols.com

Contact auprès des médias :

Gokul Ravindran

WiSilica Inc.

23282 Mill Creek Dr #340,

Laguna Hills,

CA 92653, États-Unis

pr@wisilica.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af7d25d9-be3e-4528-b109-73b0dd01332c