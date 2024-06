L'approbation par le Royaume-Uni des licences d'exportation d'armes vers Israël a fortement chuté après le début de la guerre à Gaza, la valeur des licences accordées pour la vente d'équipements militaires à l'allié britannique chutant de plus de 95 % pour atteindre son niveau le plus bas depuis 13 ans.

Ces chiffres, qui n'ont jamais été publiés auparavant, sont basés sur des informations fournies à Reuters par des fonctionnaires du gouvernement et sur des données de l'unité de contrôle des exportations du ministère des affaires et du commerce.

Les États-Unis et l'Allemagne ont augmenté leurs ventes d'armes à Israël après le début de la guerre contre le Hamas.

Toutefois, la valeur des licences approuvées par le Royaume-Uni entre le 7 octobre et le 31 décembre de l'année dernière est tombée à 859 381 livres sterling, ont déclaré à Reuters des représentants du gouvernement. Il s'agit du chiffre le plus bas pour la période du 7 octobre au 31 décembre depuis 2010.

En comparaison, le gouvernement avait approuvé 20 millions de livres de ventes d'armes à Israël pour la même période en 2022, y compris des munitions pour armes légères et des composants pour avions de combat, selon les données du gouvernement.

Au cours de la même période en 2017, le gouvernement a approuvé 185 millions de livres de ventes d'armes à Israël, y compris des composants pour les chars et les missiles sol-air, selon les données, le chiffre le plus élevé pour la période dans les données accessibles au public depuis 2008.

Contrairement aux États-Unis, le gouvernement britannique ne donne pas d'armes directement à Israël, mais délivre des licences aux entreprises pour vendre des armes, avec l'aide d'avocats pour déterminer si elles sont conformes au droit international.

De nombreuses licences approuvées après le début de la guerre à Gaza concernaient des articles destinés à un "usage commercial" ou des articles non létaux tels que des gilets pare-balles, des casques militaires ou des véhicules à quatre roues motrices dotés d'une protection balistique.

Reuters n'a pas pu déterminer si la baisse de la valeur des licences approuvées pour Israël était due à une décision de la Grande-Bretagne de restreindre la vente de certains articles ou à une baisse de la demande de la part d'Israël.

Le ministère des affaires et du commerce, qui est chargé d'approuver les licences d'exportation, et le ministère des affaires étrangères se sont refusés à tout commentaire. L'ambassade d'Israël à Londres n'a pas répondu à une demande de commentaire.

RESTRICTIONS

Le conflit israélien à Gaza a été déclenché lorsque les combattants du Hamas ont foncé sur Israël le 7 octobre et tué quelque 1 200 personnes, selon les décomptes israéliens. Les bombardements et l'invasion de Gaza par Israël ont tué plus de 37 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de l'enclave dirigée par le Hamas.

Des membres du Parlement britannique et des groupes de défense des droits de l'homme ont critiqué le gouvernement pour le manque d'informations publiques sur les ventes d'armes à Israël depuis le début du conflit.

Certains pays, comme l'Italie, le Canada et les Pays-Bas, ont imposé des restrictions sur les exportations d'armes vers Israël en raison des inquiétudes quant à l'utilisation qui pourrait en être faite.

Alors que l'Allemagne a approuvé des exportations d'armes vers Israël pour un montant de 326 millions d'euros l'année dernière, soit 10 fois plus qu'en 2022, le volume des approbations est tombé à environ 10 millions d'euros au cours du premier trimestre de cette année.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a été l'un des plus fervents défenseurs européens du droit d'Israël à répondre par une force écrasante contre le Hamas.

Il a résisté aux appels à l'arrêt des transferts d'armes vers Israël, mais a déclaré que le gouvernement adhérait à un "régime d'autorisation très prudent".

La Grande-Bretagne devrait fournir des informations sur les ventes d'armes à Israël au cours du premier semestre de cette année dans les mois à venir.

Le gouvernement a déjà bloqué des ventes d'armes à Israël, notamment en 2009, lorsqu'il a révoqué certaines licences, et en 1982, lorsqu'il a imposé une restriction formelle après l'invasion du Liban. (1 $ = 0,7885 livre) (Reportage d'Andrew MacAskill ; Rédaction de Kate Holton et Alison Williams)