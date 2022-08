L'approbation de Biden chute, se maintenant près du point le plus bas de sa présidence, selon Reuters/Ipsos.

Le sondage national de deux jours a révélé que 38 % des Américains approuvent les performances professionnelles de Biden.

Alors que la cote d'approbation de Biden a atteint 41 % la semaine dernière, elle est principalement inférieure à 40 % depuis la mi-juin, malgré une série de victoires législatives démocrates qui, espèrent les alliés de Biden, les aideront à défendre leur étroite majorité au Congrès en novembre.

On s'attend à ce que les démocrates perdent le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis en novembre et peut-être aussi celui du Sénat.

Même s'ils ne contrôlent que la Chambre, les Républicains seraient en mesure de mettre un frein au programme législatif de Biden et de lancer des enquêtes potentiellement dommageables sur le plan politique.

La cote de popularité globale de Biden est inférieure à 50 % depuis plus d'un an, les Américains étant aux prises avec des taux d'inflation élevés et une économie marquée par la crise sanitaire du COVID-19. Les cotes les plus basses de Biden, 36 % - dans quatre sondages hebdomadaires en mai, juin et juillet - rivalisent avec les plus bas de son prédécesseur, Donald Trump, dont la popularité a atteint son plus bas niveau à 33 % en décembre 2017.

Lorsque l'on a demandé aux personnes interrogées cette semaine de classer les plus gros problèmes de la nation, l'économie est arrivée en tête des préoccupations, un tiers des républicains et un quart des démocrates la désignant comme le principal problème.

Pour les républicains, les problèmes les plus pressants sont ensuite l'immigration et la criminalité, chacun d'entre eux arrivant en tête des préoccupations d'environ un républicain sur 10.

Chez les démocrates, environ un sur huit a vu l'environnement comme le problème principal, et environ un sur dix a indiqué la fin du droit national à l'avortement. Reuters/Ipsos a ajouté cette semaine le droit à l'avortement à la liste des préoccupations des Américains, une liste qui comprend également l'immigration et les soins de santé, car la question attire davantage l'attention depuis la décision de la Cour suprême des États-Unis, en juin, qui met fin au droit constitutionnel national à l'avortement.

Le dernier sondage Reuters/Ipsos, réalisé en ligne en anglais dans l'ensemble des États-Unis, a recueilli les réponses de 1 005 adultes, dont 449 démocrates et 357 républicains. Il a un intervalle de crédibilité - une mesure de précision - de quatre points de pourcentage.