Tommy Douziech Analyste Suivre 217 Tous ses articles Suivre sur Collectionneur de pépites, Tommy Douziech est avant tout un investisseur GARP qui apprécie exploiter les inefficiences de marché sur des valeurs qualitatives avec une belle marge de sécurité.

Spécialiste du marketing et passionné de finance, cet analyste de marché s'est fait une place chez Zonebourse, jonglant au gré de ses envies entre investissements dans la valeur à long terme, stratégies de trading et psychologie des marchés. L'approche factorielle est-elle vraiment efficace ? 16/08/2021 | 15:35 Tommy Douziech 16/08/2021 | 15:35

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L’approche factorielle consiste à sélectionner (ou parfois à surpondérer) les actions remplissant un critère d'investissement censé avoir fait ses preuves pour apporter une surperformance par rapport à l'indice de référence. Parmi les indices factoriels les plus connus, le fabricant d’indices MSCI a conçu une famille d’indices reflétant la performance des facteurs de “prime de risque” des actions qui ont soit : une faible volatilité (Low Volatility) ; un rendement élevé et constant des dividendes (High Dividend Yield) ; un faible endettement et forte profitabilité (Quality) ; augmenté plus que le marché au cours des derniers mois (Momentum) ; des multiples de valorisation plus faibles que le marché (Value) ; une capitalisation plus petite (Equal Weight qui par conséquent surpondère les smallcaps et midcaps) ; une croissance plus élevée que le marché (Growth Target) ; Nous pouvons observer sur les 10 dernières années que l’indice MSCI World Quality, Momentum et Growth ont surperformé l’indice de référence MSCI World. Ce n’est cependant pas le cas des facteurs Low Volatility, High Dividend Yield, Value et Equal Weighted. MSCI World Index vs. MSCI World Factors Index Source : MSCI.com L’exposition des indices factoriels par rapport aux autres facteurs d’investissements : Le paramètre “macrocycle” a indiqué une surpondération des facteurs quality, low volatility et momentum, sur la base des signaux mitigés de l'indice CFNAI, de l'indice ADS de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie et du PMI. Le paramètre “valuation” a surpondéré les facteurs value, momentum et yield, sur la base de l'écart de valorisation par rapport à une combinaison de facteurs à pondération égale dans le contexte de près de 30 ans d'histoire d'un facteur. Source : MSCI.com Cependant, n’oublions pas que les performances antérieures ne sont pas un gage de performances futures. D’ailleurs, si nous étudions une période plus longue, les actions à plus faible volatilité, à plus petite capitalisation et moins valorisées ont historiquement de meilleures performances depuis plus de 50 ans. En effet, d’après Russell Investments, de 1957 à 2012, les actions avec les plus forts PER du Russell 2000 ont réalisé des performances de 7,86% par an contre 12,92% pour les actions avec les plus faibles PER. De plus, si nous conservons ce facteur “value”, nous pouvons observer que de 1930 à 2020, les actions small caps (12,5% par an) de l'indice Russell 2000 surperforment les actions large caps (11,20% par an). Ces dix dernières années que nous venons de vivre depuis la crise de la dette grecque sont une exception à l’échelle de l’histoire boursière. En effet, les valeurs de grandes capitalisations en croissance ont surperformé toutes les autres. Mais quand est-il des dix prochaines années ? Les indices factoriels sont donc à surveiller de près sur le long terme. Au-delà d’avoir des stratégies légitimes du point de vue de l’investisseur, ces indices performent mieux sur le long terme (10 ans et plus pour certains). La preuve avec les indices MSCI ACWI Factors (marchés développés et émergents) qui surperforment l'indice MSCI ACWI sur une plus longue période : Source : MSCI.com

© Zonebourse.com 2021