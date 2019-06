L'approche long terme et la maitrise du temps : un must have pour réussir son projet entrepreneurial

Le développement d'un nouveau projet professionnel est toujours synonyme de passion, d'énergie et d'enthousiasme. La multiplication des initiatives des créateurs d'entreprise en est la preuve et démontre l'intérêt de nombre de Français prêts à prendre en main leur destin. À une époque où le temps réel et l'immédiateté semblent devenir la règle, il convient plus que jamais sans doute de prendre du recul et de voir en quoi la notion de temps et de timing est fondamentale dans la réussite de son projet.

Ne pas confondre vitesse et précipitation

Tout d'abord, rappelons qu'un projet doit être l'aboutissement d'une mûre réflexion et d'un cheminement qui a amené tout créateur à franchir le cap de la création d'entreprise et ce quelle que soit sa forme, sa structure ou son organisation. En effet, lancer son projet est un acte fort, engageant et structurant pour sa vie, qui implique une préparation minutieuse. N'oublions pas que connaitre son métier est une chose, mais gérer une entreprise en est une autre. Il est donc logique et sain de se donner un horizon temps raisonnable pour poser les grands jalons de son projet et en vérifier la bonne exécution.

Une idée ne suffit pas à générer du chiffre d'affaires

Il est vrai que le concept de la startup peut faire rêver nombre de créateurs d'entreprises. Rappelons-nous des quelques grandes réussites dans le monde de la tech par exemple qui ont permis à certains créateurs de devenir les nouveaux maitres du monde et d'avoir pour certains une influence et un pouvoir supérieur à certains chefs d'État. Mais attention à la loi du nombre : combien d'échecs pour quelques réussites rapides.

En ce sens, il est fondamental de se donner le temps de la réussite et de ne pas tout miser sur un simple concept ou sur une bonne idée. Bien sûr, cette idée permettra de concevoir un projet, mais elle ne suffira pas à elle seule. Elle devra être bordée de toutes parts pour permettre à la société de se développer et de franchir les caps de la création d'entreprise : validation de l'offre, ventes, validation du modèle économique, validation de la taille du marché, définition de la bonne organisation, recrutement du top management, break even, profitabilité, etc. À ce stade, on comprend bien que toute réussite s'accompagne d'un mode de gestion structuré, encadré et évolutif. Ce point est incontournable et nécessite d'être pris en compte dès le lancement de son projet.

Maitriser son entreprise est une chose, mais s'entourer reste indispensable

Prendre le temps et le recul nécessaire sont donc des critères stratégiques pour transformer son projet en une réussite opérationnelle concrète. Dans ce contexte, il est important de ne pas s'isoler et de savoir s'entourer pour gagner du temps dans sa stratégie de mise en oeuvre et éviter les écueils.

La notion de temps et de timing est primordiale dans la réussite de tous les projets des entrepreneurs. Il convient donc d'avoir une vision claire des délais nécessaires pour transformer un concept en une réalité business concrète. Tic tac tic tac, tout est une question de timing.

Par Michel de Guilhermier, fondateur de Day One Entrepreneurs & Partners

