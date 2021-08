Retrouvez le premier épisode ici : L’approche factorielle est-elle vraiment efficace ?

Comparaison entre différents facteurs selon le couple rendement/risque (le risque est ici mesuré par la volatilité) des indices monde sous-jacents sur la période allant de 2000 à 2020 :

Nous pouvons clairement observer que l’indice MSCI World sous-performe les autres indices MSCI World single-factor sans pour autant offrir une plus faible volatilité. Nous pensons que la combinaison de ces facteurs de performance peut décupler la performance globale des actions sélectionnées.

Notre équipe est attentive à ces facteurs d’investissement. Nous pouvons même en ajouter d’autres critères qui ont fait leur preuve, comme la surperformance des entreprises familiales par exemple.

Présentations des facteurs retenus :

La qualité La valorisation La croissance La gestion et le management de l’entreprise Le momentum La tendance technique La faible volatilité Le potentiel

Qualité

Le facteur “qualité” vise à capter les rendements excédentaires des actions caractérisées par un faible endettement, une stabilité des bénéfices et une bonne profitabilité. Nous nous intéressons particulièrement au levier financier (Dette nette/EBITDA), à la marge d’exploitation, la marge nette, le rendement des fonds propres (ROE) et le retour sur actifs nets (ROA). Les valeurs de qualité génèrent de meilleures performances durant les phases de contraction économique.

Valorisation

Le facteur “valorisation” tente de capter les rendements excédentaires des actions dont les prix sont bas par rapport à leur valeur fondamentale (valeur intrinsèque par DCF). Seront pris en compte les ratios VE/EBITDA, P/S (Price-to-sell), P/B (Price-to-book), PER (Price-to-Earnings Ratio), PEG (Price/Earnings-to-Growth) en données brute, par rapport à leur moyenne historique, la moyenne du secteur et le contexte de marché. Les valeurs peu valorisées génèrent habituellement de meilleures performances durant les phases de redressement économique.

Croissance

Le facteur “croissance” tente de capter la performance des valeurs présentant une forte et constante croissance de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfices. Elles performent généralement mieux en phase de redressement et d’expansion économique.

Gestion et management

Le facteur “gestion d’entreprise” est un paramètre plus subtil. Nous nous intéressons à la qualité du management, leur expérience, leur régularité, leur vision pour les actionnaires, s'ils sont eux-mêmes actionnaires majoritaires (“skin in the game”), si l’entreprise est familiale ou détenue encore par les fondateurs, si l’entreprise opèrent à des rachats réguliers de ses propres actions (“buybacks”).

Momentum

Le facteur “momentum” tente de capter les valeurs qui profitent de fortes et constantes révisions haussières de leur chiffre d’affaires et de leur bénéfice par les analystes sur les dossiers. Généralement, les titres rattachés à ses entreprises ont davantage augmenté au cours des 6 et 12 derniers mois. Il s’agit ici de profiter de cette tendance en partant de l’hypothèse que les analystes sont plutôt conservateurs dans leurs révisions de bénéfices. Nous nous intéresserons aux titres qui surperforment le marché au cours des 6 et 12 derniers mois et qui présentent des configurations haussières des révisions des bénéfices et du chiffre d’affaires. Les valeurs “momentum” génèrent habituellement de meilleures performances durant les phases d’expansion économique.

Tendance technique

Le facteur “tendance” tente de capter les rendements excédentaires des actions dont le cours présentent de belles configurations techniques en trendfollowing. Nous avons développé en interne chez Zonebourse des métriques pour exploiter au mieux cette stratégie de trendfollowing qui consiste, comme son nom l’indique, à suivre et profiter d’une forte tendance haussière du titre. Ainsi, l’indicateur AR permet d’analyser l’évolution du cours des actions en prenant en compte l’accélération haussière (notée A) rattachée au degré de la pente ainsi que la régularité de cette hausse (notée R). Ce ratio concilie ainsi une forte pente haussière du titre et une faible volatilité pour éviter les drawdowns (les trous d’air importants). Et ce, sur différents horizons de temps, afin de profiter au maximum d’une tendance haussière à court, moyen et long terme.

Faible volatilité

Le facteur de “faible volatilité” vise à capter les rendements excédentaires des actions présentant un risque inférieur à la moyenne. Les valeurs à faible volatilité génèrent de meilleures performances durant les phases de ralentissement économique. Elles sont généralement peu cycliques (peu sensible aux cycles économiques), souvent défensives, présentent une certaine constance dans leur croissance et leurs résultats, sont généralement très visibles, largement suivies par les analystes (bonne couverture) et ont une activité plutôt prévisible.

Potentiel

Le facteur “potentiel” vise à capter la surperformance des valeurs présentant un "upside" important vis-à-vis du consensus des analystes (sentiment d’achat), du prix cible visé (target price) et des révisions haussières de ces paramètres. Nous regardons aussi le potentiel du marché sous-jacent et la capacité de l’entreprise à faire croître leur part de marché au sein de ce marché.

Les moutons à 5 pattes :

Trouver des actions qui regroupent tous ces facteurs, c’est un peu le Saint Graal pour un investisseur. Voici cinq actions, qui sans être “parfaites”, respectent au mieux cette philosophie d’investissement :