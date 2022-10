L'approvisionnement alimentaire mondial est menacé par le retrait de la Russie de l'accord sur la mer Noire

Des centaines de milliers de tonnes de blé réservées pour être livrées en Afrique et au Moyen-Orient sont menacées suite au retrait de la Russie, tandis que les exportations de maïs ukrainien vers l'Europe vont prendre un coup, ont déclaré deux négociants basés à Singapour.

Samedi, la Russie a suspendu sa participation à l'accord de l'ONU sur les céréales pour une "durée indéterminée", après ce qu'elle a déclaré être une attaque majeure de drones ukrainiens contre sa flotte de la mer Noire en Crimée.

"Si je dois remplacer un navire qui devait venir d'Ukraine, quelles sont les options ? Pas grand-chose en fait", a déclaré un négociant en grains basé à Singapour qui fournit du blé à des acheteurs d'Asie et du Moyen-Orient.

Au début de l'année, les prix mondiaux du blé ont atteint leur plus haut niveau historique et ceux du maïs leur plus haut niveau depuis 10 ans, l'invasion de l'Ukraine par la Russie ayant alimenté une reprise déclenchée par des conditions météorologiques défavorables et des ruptures d'approvisionnement COVID-19.

L'Australie, l'un des principaux fournisseurs de blé à l'Asie, ne sera probablement pas en mesure de combler le déficit d'approvisionnement, les créneaux d'expédition étant réservés jusqu'en février, selon les traders.

Aucun navire n'a emprunté le corridor humanitaire maritime établi dimanche. Les Nations unies, la Turquie et l'Ukraine ont toutefois poursuivi la mise en œuvre de l'accord sur les céréales de la mer Noire et ont convenu d'un plan de transit pour lundi permettant à 16 navires d'avancer, malgré le retrait de la Russie.

"Nous devons voir comment la situation évolue. On ne sait pas si l'Ukraine continuera à expédier des céréales et ce qu'il adviendra des exportations russes", a déclaré le négociant en céréales basé à Singapour.

Lundi, les contrats à terme sur le blé à Chicago ont bondi de plus de 5 % et le maïs de plus de 2 %. [GRA/]

Parmi les acheteurs asiatiques qui ont récemment réservé des cargaisons de blé ukrainien, on trouve l'Indonésie, deuxième importateur mondial de cette céréale, bien que cette région compte généralement sur l'Australie et l'Amérique du Nord.

Lors de transactions récentes, les meuniers indonésiens ont acheté quatre cargaisons, soit environ 200 000 tonnes de blé ukrainien pour une expédition en novembre, dans le cadre de contrats signés au cours des dernières semaines, selon les négociants.

La semaine dernière, une agence gouvernementale pakistanaise a acheté environ 385 000 tonnes de blé dans le cadre d'un appel d'offres susceptible de provenir de Russie et d'Ukraine.

"Nous ne savons pas si la Russie continuera à exporter du blé ou si les navires transportant du blé russe pourront naviguer en toute sécurité depuis la mer Noire alors que les exportations ukrainiennes restent bloquées", a déclaré un second négociant basé à Singapour dans une société internationale.

Dans le cadre de l'accord sur les céréales conclu sous l'égide de l'ONU, un centre de coordination conjoint (CCC) composé de fonctionnaires de l'ONU, de la Turquie, de la Russie et de l'Ukraine s'accorde sur le mouvement des navires et les inspecte. Plus de 9,5 millions de tonnes de maïs, de blé, de produits de tournesol, d'orge, de colza et de soja ont été exportées de la mer Noire depuis juillet.