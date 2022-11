L'approvisionnement énergétique de l'Ukraine subit des attaques russes persistantes, de violents combats dans l'est du pays

L'infrastructure énergétique de l'Ukraine a fait l'objet d'attaques persistantes par des missiles et des drones russes depuis la capitale Kiev au nord jusqu'à Dnipro au centre de l'Ukraine et Odesa au sud, a déclaré l'armée dans un communiqué.

Au cours des dernières 24 heures, les forces ukrainiennes ont abattu deux missiles de croisière, cinq missiles à lanceur aérien et cinq drones Shahed-136 de fabrication iranienne, précise le communiqué. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les rapports du champ de bataille.

Alors que la première neige de l'hiver tombait sur Kiev, les autorités ont déclaré qu'elles s'efforçaient de rétablir l'électricité dans tout le pays après que la Russie ait déclenché, en début de semaine, ce que l'Ukraine considère comme le plus lourd bombardement des infrastructures civiles de la guerre, qui a commencé fin février lorsque la Russie a envahi son voisin.

Environ 10 millions de personnes sont privées d'électricité, a déclaré le président Volodymyr Zelenskiy dans une allocution vidéo jeudi soir. Les autorités ont ordonné dans certains endroits des coupures d'urgence forcées, a-t-il dit.

L'Ukraine connaît généralement des hivers longs et froids avec des températures moyennes de plusieurs degrés en dessous de zéro Celsius et des minima jusqu'à -20 Celsius. Une agence des Nations Unies a déclaré qu'une grave crise humanitaire se profilait, des millions de personnes devant faire face à des "coupures de courant constantes" cet hiver.

Pendant ce temps, un tribunal néerlandais a condamné par contumace deux hommes russes et un Ukrainien pour meurtre pour leur rôle dans l'abattage du vol MH17 de Malaysian Airlines au-dessus de l'est de l'Ukraine en 2014. Les forces soutenues par la Russie et l'armée ukrainienne se battent dans les provinces de l'est depuis 2014, l'année même où la Russie a annexé la Crimée à l'Ukraine.

"La punition pour toutes les atrocités russes - actuelles et passées - sera inévitable", a écrit Zelenskiy sur Twitter en réponse à la décision du tribunal.

Moscou a qualifié le jugement de "scandaleux".

LES COMBATS DE DONETSK

La région de Donetsk a connu les combats les plus intenses de la guerre que mène la Russie contre l'Ukraine depuis neuf mois. Les forces russes ont été renforcées par des troupes retirées de la ville de Kherson, dans le sud, que l'Ukraine a reconquise la semaine dernière. Les forces russes ont tiré à l'artillerie sur les villes de Bakhmut et de Soledar, situées à proximité, entre autres, a indiqué l'armée ukrainienne.

Les tirs russes ont également touché Balakliya dans le nord-est de la région de Kharkiv, que l'Ukraine a reconquise en septembre, et Nikopol, une ville située sur la rive opposée du réservoir de Kakhovka par rapport à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, selon le communiqué.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces rapports.

Le conseil d'administration du chien de garde nucléaire de l'ONU, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), a de nouveau appelé la Russie à mettre fin à toutes ses actions sur les centrales nucléaires ukrainiennes et à se retirer immédiatement de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe.

L'ACCORD SUR LES GRAINS EST PROLONGÉ

Un accord négocié par les Nations Unies et la Turquie en juillet, visant à atténuer les pénuries alimentaires mondiales en aidant l'Ukraine à exporter ses produits agricoles à partir des ports de la mer Noire, a été prolongé de quatre mois jeudi, bien que la Russie ait déclaré que ses propres demandes n'étaient pas encore entièrement satisfaites.

L'Ukrainien Zelenskiy a déclaré que depuis le 1er août, plus de 450 navires avaient transporté 11 millions de tonnes de céréales ukrainiennes et d'autres denrées alimentaires dans le monde entier.

"Des dizaines de millions de personnes, principalement dans les pays africains, ont été sauvées de la famine ... les prix des denrées alimentaires sont nettement inférieurs à ce qu'ils seraient sans nos exportations alimentaires", a déclaré M. Zelenskiy dans son allocution vidéo.

INCERTITUDE À KHERSON

La retraite des forces russes de la ville méridionale stratégique de Kherson la semaine dernière à la suite d'une contre-offensive ukrainienne a été célébrée par ses habitants, mais a également créé de l'incertitude.

Jeudi, la place centrale était une mêlée frénétique de files d'attente pour l'aide humanitaire et de manifestations de patriotisme.

À une extrémité, un homme jouait l'hymne ukrainien à l'accordéon tandis que les passants chantaient avec lui ; à l'autre extrémité, un homme grattait des chansons populaires de rock ukrainien. Des enfants et des adolescents ont demandé à un soldat de signer des drapeaux drapés autour de leurs épaules.

Les gens font la queue pour échanger les cartes SIM russes de leurs téléphones portables contre des cartes ukrainiennes et des centaines de personnes attendent l'aide humanitaire, mais disent qu'elles n'ont aucune idée de ce qu'elles pourraient recevoir.

"Nous allons bien, mais nous ne savons pas à quoi nous attendre. Rien n'est encore terminé. Sur cette rive du fleuve, les forces se rassemblent. De ce côté, elles se rassemblent. Nous sommes au milieu", a déclaré Ihor, 48 ans, un constructeur au chômage.

Jeudi, les artilleurs ukrainiens et russes ont échangé des tirs d'obus de part et d'autre de la rivière Dnipro qui divise la région de Kherson, les bruits sourds résonnant alors qu'une pluie glaciale arrose la ville.

Les enquêteurs du territoire reconquis dans la région ont découvert 63 corps portant des signes de torture après le départ des forces russes, a déclaré le ministre ukrainien de l'Intérieur.

La Russie nie que ses troupes ciblent des civils ou aient commis des atrocités. Des sites d'enterrement collectif ont été découverts dans d'autres parties précédemment occupées par les troupes russes, dont certains avec des corps de civils présentant des signes de torture.