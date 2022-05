L'arche d'or va disparaître en Russie alors que McDonald's quitte le pays après 30 ans d'existence.

La plus grande chaîne de hamburgers du monde, qui possède environ 84 % de plus de ses quelque 850 restaurants en Russie, prendra une charge hors trésorerie connexe pouvant atteindre 1,4 milliard de dollars.

En mars, McDonald's avait décidé de fermer ses restaurants dans le pays, y compris l'emplacement emblématique de la place Pouchkine dans le centre de Moscou - un symbole du capitalisme américain florissant dans les braises mourantes de l'Union soviétique.

Dans la Russie du début des années 90, la chaîne de hamburgers était devenue un moyen de goûter à la nourriture et à l'esprit occidentaux pour des millions de personnes, même si le prix d'un hamburger était plusieurs fois supérieur au budget quotidien de nombreux citadins.

"Certains pourraient prétendre que fournir un accès à la nourriture et continuer à employer des dizaines de milliers de citoyens ordinaires est sûrement la bonne chose à faire", a déclaré le directeur général Chris Kempczinski dans une lettre adressée aux employés. "Mais il est impossible d'ignorer la crise humanitaire causée par la guerre en Ukraine."

Bien qu'une grande majorité des magasins en Russie soient fermés, quelques magasins franchisés sont restés ouverts, tirant profit de sa popularité croissante. L'année dernière, environ 9 %, soit 2 milliards de dollars, de ses revenus provenaient de la Russie et de l'Ukraine.

Au cours du week-end, de longues files d'attente ont été observées au restaurant de la gare Leningradsky de Moscou, l'une des seules succursales de la capitale à être restée ouverte, selon des images diffusées sur les médias sociaux.

McDonald's a déclaré qu'elle cherchait à vendre ses restaurants en Russie à un acheteur local, mais qu'elle conserverait ses marques commerciales.

"Compte tenu des circonstances de la vente, des défis financiers auxquels sont confrontés les acheteurs russes potentiels et du fait que McDonald's n'accordera pas de licence pour sa marque ou son identité, il est peu probable que le prix de vente soit proche de la valeur comptable de l'entreprise avant l'invasion", a déclaré Neil Saunders, directeur général de GlobalData.

McDonald's a déclaré qu'elle veillerait à ce que ses 62 000 employés en Russie continuent d'être payés jusqu'à la conclusion de toute transaction et qu'ils aient des emplois futurs avec tout acheteur potentiel.

Après la décision de McDonald's de fermer ses magasins en mars, plusieurs marques américaines, dont Starbucks Corp, PepsiCo Inc et Coca-Cola Co, ont suivi le mouvement, se démenant pour se conformer aux sanctions et faire face aux menaces du Kremlin de saisir les actifs détenus par des étrangers.

"Je ne serais pas surpris de voir d'autres entreprises suivre l'exemple de McDonald's en se retirant du marché", a déclaré Brian Yarbrough, analyste chez Edward Jones.

Plus tôt dans la journée, le constructeur automobile français Renault a déclaré qu'il allait vendre sa participation majoritaire dans Avtovaz à un institut scientifique russe.