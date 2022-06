L'architecte primé du Burkina Faso revient en héros

Depuis le toit ouvrant d'une voiture, Kere, le premier lauréat africain et noir du prix Pritzker d'architecture, a brandi sa médaille d'or devant des foules enthousiastes au bord de la route, alors qu'il se rendait à Gando, dans le coin poussiéreux du sud-est de ce pays d'Afrique de l'Ouest marqué par la pauvreté.

Les habitants lui ont donné des accolades et l'ont régalé de musique et de danse.

Gando n'avait pas d'école lorsque Kere, 57 ans, grandissait. Fils du chef du village, il est parti très jeune pour aller à l'école dans la ville voisine de Tenkodogo et a été le premier de sa communauté à recevoir une éducation.

Il est revenu pour visiter deux écoles qu'il a conçues et qui ont été construites avec des matériaux et une main-d'œuvre locaux, en mettant l'accent sur la lutte contre la chaleur accablante de la région.

Les toits larges et plats des bâtiments sont attachés aux bâtiments plus étroits situés en dessous par un treillis de tiges métalliques qui ressemblent à l'habit des acacias qui parsèment le paysage environnant. L'ombre généreuse et les murs épais empêchent la chaleur de pénétrer.

"J'éprouve un sentiment de grande gratitude et de satisfaction en voyant que tous les efforts que nous avons produits ensemble, le travail que nous avons fait ensemble, sont reconnus et que les gens en sont fiers et se rendent compte que nous avons fait du bon travail."

Kere partage son temps entre le Burkina Faso et l'Allemagne, où il a étudié et établi son cabinet.

Le premier bâtiment qu'il a conçu était l'école primaire de Gando. Il a ensuite ajouté des logements pour les enseignants et une bibliothèque, et le nombre d'élèves est passé à quelque 700.

Kere a ensuite conçu des écoles, des établissements de santé et des espaces publics à travers l'Afrique, l'Europe et les États-Unis.

Le Pritzker, souvent appelé le prix Nobel de l'architecture, a été décerné chaque année à des visionnaires tels que le Chinois I.M. Pei, la Britannique-Irakienne Zaha Hadid et l'Italien Renzo Piano.