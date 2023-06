Lausanne (awp/ats) - Les ingénieurs et les architectes ont dévoilé ce week-end leurs plus récentes constructions lors d'une manifestation en Suisse romande, organisée tous les deux ans par la société des ingénieurs et des architectes (SIA). Les visiteurs en sont repartis avec une photographie brute de la production architecturale récente.

Ce sont plus de 100 constructions ou rénovations - villas individuelles, logements collectifs, édifices publics, lieux culturels et aménagements urbains et paysagers - qui ont ouvert leurs portes aux visiteurs pendant trois jours, peut-on lire dans une information de la SIA. L'architecte ou l'ingénieur, qui a travaillé sur le projet, était sur place pour expliquer sa démarche.

Parmi les propositions, on peut citer cette maison construite autour d'un cèdre centenaire dans l'Ouest lausannois. Les visiteurs ont aussi pu découvrir les astuces des architectes pour construire des maisons ou des immeubles qui résistent à la hausse des températures.

Pas de sélection

Les projets présentés à la visite, proposés par les membres de la SIA, n'ont pas été soumis à une sélection. De ce fait, ils constituent une photographie brute de la production architecturale des deux à trois dernières années, peut-on lire sur le site du magazine Espaces contemporains. Côté pratique, toutes les réalisations qu'il était possible de visiter sont référencées dans le programme de la SIA.

Les Journées SIA sont organisées par les six sections romandes de la SIA. La coordination et la gestion administrative des Journées SIA sont assurées par le bureau de la SIA Vaud.