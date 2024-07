L'argent et l'or que les autorités ont saisis chez Bob Menendez n'étaient pas le produit de pots-de-vin comme le prétendent les procureurs, a déclaré un avocat de la défense dans sa plaidoirie finale mardi dans le procès pour corruption de l'ancien puissant sénateur.

Les procureurs affirment que M. Menendez a accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin sous forme de lingots d'or, d'argent liquide, de paiements de voitures et d'hypothèques en échange de l'aide apportée à l'Égypte pour obtenir des milliards de dollars d'aide militaire américaine et de l'aide aux intérêts commerciaux et juridiques des hommes d'affaires qui l'ont corrompu.

Mais les avocats de la défense ont fait valoir que M. Menendez retirait régulièrement de l'argent liquide des banques et le stockait à son domicile. Dans son résumé, l'avocat de la défense Adam Fee a déclaré que les procureurs s'étaient concentrés sur l'argent liquide et l'or parce que c'était une provocation, mais il a ajouté que cela ne prouvait pas que Menendez était corrompu.

"Les procureurs sont loin de s'être acquittés de la tâche qui leur incombe de vous démontrer que l'or ou l'argent ont été donnés au sénateur Menendez en guise de pot-de-vin", a déclaré M. Fee. "Ses actions étaient légales, normales et bonnes pour ses électeurs et pour le pays.

M. Menendez, âgé de 70 ans, a plaidé non coupable de 16 chefs d'accusation, dont corruption, fraude, comportement en tant qu'agent étranger et obstruction.

Tout au long des huit semaines qu'a duré le procès devant le tribunal fédéral de Manhattan, les avocats de M. Menendez ont cherché à rejeter la responsabilité sur Nadine Menendez, l'épouse du démocrate du New Jersey, en faisant valoir que les deux hommes menaient des vies largement séparées et qu'elle l'avait tenu dans l'ignorance de ses finances.

Ils ont également présenté les actions de leur client comme une activité législative normale.

Les procureurs ont déclaré que M. Menendez utilisait sa femme comme intermédiaire. Celle-ci a également plaidé non coupable, mais elle suit un traitement pour un cancer du sein et sera jugée en août.

À la fin de son réquisitoire mardi, le procureur Paul Monteleoni a déclaré qu'en rejetant la faute sur sa femme, M. Menendez "essayait désespérément de rejeter la responsabilité sur ses proches".

Ce procès pour corruption est le deuxième de Bob Menendez. Une affaire de corruption le concernant dans le New Jersey s'était soldée par un vice de procédure en 2017.

Quelle que soit l'issue du procès en cours, l'affaire a probablement mis fin à la carrière sénatoriale de Bob Menendez.

Le sénateur aux trois mandats a démissionné de son poste de président de l'influente commission sénatoriale des relations étrangères après avoir été inculpé en septembre. Il s'est porté candidat à sa réélection en novembre en tant qu'indépendant, mais sa candidature n'est pas gagnée d'avance.

Les procureurs affirment que M. Menendez a cherché à faire pression sur les procureurs pour qu'ils cessent d'enquêter sur Fred Daibes et Jose Uribe, deux hommes d'affaires qui l'avaient corrompu.

Ils ont déclaré qu'après que Wael Hana, un homme d'affaires ayant des liens avec les autorités égyptiennes, a mis Nadine Menendez sur sa liste de paie pour un "travail fictif", Bob Menendez a fait pression sur un fonctionnaire du ministère de l'agriculture pour qu'il cesse d'examiner le monopole de la certification halal que le gouvernement égyptien avait accordé à Wael Hana.

Selon les procureurs, M. Menendez a également rédigé une lettre à l'intention de fonctionnaires égyptiens pour répondre aux préoccupations en matière de droits de l'homme.

Dans son réquisitoire, lundi après-midi et mardi matin, le procureur Paul Monteleoni a déclaré que M. Menendez avait vendu son pouvoir et la confiance des électeurs pour s'enrichir, lui et sa femme.

Il a également déclaré qu'en rejetant la faute sur sa femme, M. Menendez "essayait désespérément de rejeter la responsabilité sur ses proches".

Uribe a plaidé coupable de corruption pour avoir acheté à Nadine Menendez une Mercedes-Benz de 60 000 dollars et a témoigné contre Bob Menendez. Hana et Daibes ont plaidé non coupable des accusations de corruption.