La flotte fantôme croissante de pétroliers transportant du pétrole iranien, vénézuélien et russe sanctionné se remplit avec le carburant le moins cher disponible, ce qui entrave les efforts de l'industrie visant à utiliser des carburants plus propres pour réduire les émissions des navires, selon des données et des sources maritimes.

Le secteur mondial du transport maritime est soumis à une pression croissante pour utiliser des carburants plus propres afin de réduire les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de soufre, ainsi que d'autres polluants, et d'atteindre des objectifs plus larges en matière d'écologie.

Les centaines de pétroliers qui transportent du pétrole sanctionné posent un problème car ils sont difficiles à suivre en raison de l'opacité de leur propriété et de leur recours à des assurances et à d'autres services maritimes non occidentaux, et ils ne sont guère incités à respecter les normes de transport maritime plus propre.

"Vous voyez de plus en plus de navires qui ont trouvé des moyens de contourner les sanctions en opérant en dehors de la juridiction occidentale", a déclaré Michelle Wiese Bockmann, analyste principale du groupe de données maritimes Lloyd's List Intelligence.

"La flotte noire a pris des stéroïdes. Les pratiques maritimes trompeuses auxquelles elles se livrent sont de plus en plus complexes et sophistiquées".

Il s'agit notamment de transferts dangereux de pétrole d'un navire à l'autre dans les eaux internationales afin d'éviter les contrôles de l'État du port, de la falsification des numéros d'identification des navires, de l'envoi par les pétroliers de fausses informations sur leur position et de l'utilisation de registres de pavillon dont les normes de contrôle technique et d'expertise sont moins strictes, a déclaré M. Bockmann.

Lloyd's List Intelligence estime que la flotte clandestine est passée de 530 pétroliers il y a un an à environ 630, ce qui représente 14,5 % de l'ensemble de la flotte mondiale de pétroliers.

Selon certaines estimations du secteur, ce chiffre serait encore plus élevé, à savoir plus de 800 pétroliers.

Ces chiffres marquent une nouvelle expansion rapide suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022 et aux restrictions occidentales sur les exportations d'énergie russes, qui ont conduit à des sanctions contre les navires.

Avant la guerre, la flotte de pétroliers de l'ombre comptait environ 280 à 300 navires, selon Lloyd's List Intelligence.

Cette croissance a suscité des inquiétudes quant à son impact sur l'environnement, à la sécurité et à l'efficacité des sanctions, notamment l'interdiction par l'Occident de l'expédition et du commerce du pétrole russe dont le prix dépasse la limite de 60 dollars le baril.

En vertu de la convention IMO 2020 adoptée par l'Organisation maritime internationale (OMI) des Nations unies, les navires doivent passer à un carburant à faible teneur en soufre, au lieu du diesel à plus forte teneur en soufre utilisé par l'industrie depuis des dizaines d'années.

PAS DE "SCRUBBERS

La mise en œuvre de ces réglementations visant à réduire les émissions incombe aux pays membres de l'OMI, qui peuvent infliger des amendes ou immobiliser des navires en cas de non-respect. En avril, l'OMI a demandé à ses membres d'intensifier les inspections des navires considérés comme des "navires fantômes" et de durcir les amendes en cas d'irrégularité.

Les règles de l'OMI stipulent que les navires ne peuvent brûler du carburant à haute teneur en soufre que s'ils sont équipés de systèmes d'épuration des gaz d'échappement, appelés "scrubbers".

Les pétroliers de la flotte fantôme peuvent toutefois utiliser du diesel à haute teneur en soufre - dont le coût est estimé à 20 % inférieur à celui du carburant plus écologique - sans être contrôlés, à moins qu'ils ne soient arrêtés dans des ports appliquant la réglementation, ont déclaré des personnes au fait de la question.

"Beaucoup de navires de l'ombre n'ont pas d'épurateurs, mais ils achètent du mazout à haute teneur en soufre lorsqu'ils sont en Russie", a déclaré une source du secteur. "Ils ne respectent donc pas la limite de soufre fixée par l'OMI.

Il est difficile d'évaluer l'ampleur du non-respect de la norme IMO 2020 dans la flotte clandestine, mais le nombre de navires immobilisés en raison d'infractions liées à la teneur en soufre a augmenté.

Les autorités portuaires d'Europe et d'Asie ont détenu au moins 10 navires au cours des cinq premiers mois de 2024 en lien avec la convention, contre six au cours de la même période l'année dernière et cinq pour l'ensemble de 2022, selon une analyse de Reuters basée sur les données des autorités chargées de l'application de la loi dans les ports. Sur les 10 pétroliers retenus, neuf avaient déjà fait escale en Russie.

APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT DE LA RUSSIE ET DE L'IRAN

La Russie et ses partenaires de l'Union économique eurasienne, qui comprend le Kazakhstan, le Kirghizstan, l'Arménie et la Biélorussie, ont convenu en décembre qu'ils continueraient à utiliser du carburant à haute teneur en soufre jusqu'à la fin de l'année 2026.

Cela signifie que les navires peuvent encore s'approvisionner en carburant à haute teneur en soufre dans les ports desservant ces pays, selon des personnes impliquées dans le commerce du transport de carburant.

L'Iran, autre producteur de carburant à haute teneur en soufre, a approvisionné des navires dans le golfe du Moyen-Orient, selon ces sources.

Dans le cadre d'une opération de ce type, le pétrolier Casinova a chargé du carburant dans le port iranien de Bandar Imam Khomeini au cours des derniers mois, a déclaré Claire Jungman, responsable du groupe de défense américain United Against Nuclear Iran, qui suit le trafic des pétroliers liés à l'Iran par le biais de données satellitaires. Le Casinova a ensuite transféré une partie du carburant sur des navires plus petits qui attendaient autour de l'ancrage de Bassorah, dans le sud de l'Irak, a indiqué Mme Jungman.

L'armateur du navire, Le Monde Marine Services, basé au Libéria, n'a pas pu être joint pour un commentaire.

L'assureur du Casinova, West P&I, a indiqué qu'il était en train d'annuler la couverture du navire à la demande de Reuters.

Le certificateur de navires ABS, qui a assuré la sécurité du Casinova, enquêtait sur ses activités, a déclaré un porte-parole de l'entreprise américaine.

"L'ABS traite très sérieusement toute allégation et tout sujet de sanction", a déclaré le porte-parole. "Nous restons déterminés à respecter les régimes de sanctions des États-Unis et de l'ONU ainsi que toutes les autres lois applicables. (Reportage de Jonathan Saul ; Rédaction de Simon Webb et Tomasz Janowski)