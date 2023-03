24 mars (Reuters) - L'armée américaine a mené dans la nuit de jeudi à vendredi des "frappes aériennes de précision" en Syrie après que cinq militaires américains et un travailleur indépendant ont été blessés lors d'une attaque plus tôt dans la journée, a annoncé le Pentagone. (Reportage Akriti Sharma et Dan Whitcomb; version française Camille Raynaud)