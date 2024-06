Les Houthis du Yémen ont endommagé deux navires commerciaux lors d'attaques de missiles dans le golfe d'Aden au cours des dernières 24 heures, dans le cadre de la campagne menée par la milice contre le transport maritime international, a déclaré dimanche le Commandement central américain (CENTCOM).

Les Houthis, soutenus par l'Iran, ont frappé le Tavvishi, un porte-conteneurs battant pavillon libérien et appartenant à la Suisse, avec un missile balistique antinavire, a indiqué le CENTCOM. Le navire a été endommagé, mais aucun membre de l'équipage n'a été blessé, selon le CENTCOM.

Deux missiles tirés par les Houthis ont frappé le Norderney, un cargo allemand battant pavillon d'Antigua et de la Barbade, a indiqué le CENTCOM. Ce navire a subi des dommages, mais aucun membre d'équipage n'a été blessé et le navire a poursuivi sa route, selon le CENTCOM.

Les Houthis avaient précédemment déclaré avoir touché le Tavvishi et le Norderney, et affirmé avoir mis le feu à ce dernier.

MSC Ship Management est le gestionnaire du Tavvishi, selon les données du LSEG. Reuters n'a pas pu joindre immédiatement l'entreprise pour un commentaire. Sunship Schiffahrtskontor, gestionnaire du Norderney selon LSEG, n'a pas non plus pu être joint pour un commentaire.

Les Houthis contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen et attaquent les navires marchands depuis novembre en solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Les militants ont coulé un navire, se sont emparés d'un autre navire et ont tué trois membres d'équipage lors d'une autre attaque.

Leur campagne a perturbé le transport maritime mondial en obligeant les navires à éviter le canal de Suez, situé à proximité, et à contourner l'Afrique. Cette action a également alimenté les craintes que la guerre entre Israël et le Hamas ne s'étende et ne déstabilise l'ensemble du Moyen-Orient.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont mené des frappes contre des cibles houthies en réponse aux attaques.

Dimanche, le CENTCOM a déclaré que ses forces avaient également détruit un système aérien sans équipage au-dessus du golfe d'Aden, ainsi que deux missiles de croisière d'attaque terrestre et un lanceur de missiles dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis.