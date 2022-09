L'armée américaine déplore la hausse "tragique" des agressions sexuelles

L'armée américaine, qui a déjà du mal à atteindre ses objectifs de recrutement après des décennies de guerre, a révélé ces données sombres quelques mois seulement après avoir annoncé de nouvelles réformes qui, selon les critiques, étaient trop lentes et trop limitées pour résoudre la crise.

Les rapports d'agressions sexuelles ont augmenté d'environ 13 % en 2021 par rapport à l'année précédente.

On estime que 8,4 % des femmes en service actif ont subi une forme quelconque de contact sexuel non désiré au cours de l'année fiscale 2021, tandis que le chiffre pour les hommes a à peu près doublé pour atteindre 1,5 %, selon une enquête figurant dans un rapport du Pentagone publié jeudi.

Bien que le rapport indique que les résultats ne peuvent pas être scientifiquement comparés aux années précédentes en raison d'un changement de métrique ordonné par le gouvernement, un haut responsable du Pentagone a déclaré qu'il s'agissait du taux le plus élevé pour les femmes depuis 2006 et du deuxième niveau le plus élevé pour les hommes.

"Ces chiffres sont tragiques et extrêmement décevants. À un niveau individuel, il est dévastateur de concevoir que ces chiffres signifient que la vie et la carrière de plus de 35 000 membres du service ont été irrévocablement changées par ces crimes", a déclaré aux journalistes Elizabeth Foster, directrice exécutive du Bureau de la résilience des forces du Pentagone.

"Chaque incident a un effet d'entraînement à travers l'unité et a un impact sur la cohésion de l'unité, la capacité à faire confiance et détourne l'attention de la mission critique à accomplir", a ajouté Foster.

Le Corps des Marines avait un taux de prévalence d'agressions sexuelles de 13,4 % chez les femmes en 2021, contre environ 10,7 %, selon l'enquête.

La représentante américaine Jackie Speier, qui est également co-présidente du Caucus des femmes démocrates, a déclaré que les résultats étaient inquiétants et qu'elle organiserait une audience dans les semaines à venir pour obtenir plus de réponses.

"L'œil vigilant du Congrès est nécessaire pour s'assurer que le leadership militaire est tenu de rendre des comptes et que tout changement supplémentaire jugé nécessaire pour remédier à cet embarras et à cette crise nationale est effectué", a déclaré Mme Speier dans un communiqué.

Cette année, le président Joe Biden a signé un ordre exécutif pour faire du harcèlement sexuel une infraction au Code uniforme de justice militaire.

En décembre, les législateurs ont adopté la loi d'autorisation de la défense nationale qui comprend une refonte du système de justice militaire. La décision de poursuivre ou non les cas de viol et d'agression sexuelle ne serait plus entre les mains des commandants militaires.

Pourtant, certains législateurs et activistes ont déclaré qu'elle n'allait pas assez loin, en particulier compte tenu de la mesure dans laquelle les victimes d'agressions sexuelles ont tendance à ne pas avoir confiance dans le système de justice militaire.

Seules 39 % des femmes dans l'armée ont déclaré faire confiance au système pour les traiter avec dignité et respect après un incident, contre 66 % en 2018. Seulement 34 % d'entre elles ont fait confiance à l'armée pour protéger leur vie privée après avoir signalé un incident, contre 63 % en 2018.

Six femmes sur 10 n'ont pas exprimé leur confiance dans l'armée pour assurer leur sécurité après un incident, selon les données.