Les troupes ouest-africaines ont silencieusement tiré leurs petites embarcations jusqu'à un ferry taché de rouille et se sont engouffrées dans ses flancs à l'aide de grappins pour désarmer les faux kidnappeurs qui se trouvaient à bord.

L'exercice s'est déroulé samedi dans la rivière Volta, au Ghana, dans le cadre des premiers exercices maritimes jamais organisés par l'armée américaine au titre de son programme Flintlock, qui vise à renforcer les compétences des forces ouest-africaines.

L'entraînement en mer de la première quinzaine de mars a culminé avec des soldats brandissant leurs fusils alors qu'ils bravaient des vagues jusqu'au cou avant de prendre d'assaut une station balnéaire pour désamorcer une prise d'otages mise en scène. Des hauts gradés de l'armée et des diplomates les ont observés depuis les environs.

L'amiral Milton Sands, commandant du Commandement des opérations spéciales des États-Unis pour l'Afrique (SOCAF), a déclaré que le programme avait été élargi pour aider les pays côtiers de la région à faire face aux menaces maritimes telles que la piraterie et la pêche illégale.

La pêche illégale "est un problème important que nous essayons vraiment, avec nos partenaires, de ralentir", a-t-il déclaré à Reuters mardi.

Selon lui, la pêche illégale prive non seulement la région d'une source de nourriture essentielle, mais elle alimente également d'autres activités criminelles, notamment le trafic de stupéfiants et la traite des êtres humains.

Environ 350 soldats ont participé aux exercices, dont des militaires de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria, dans le golfe de Guinée. La région est devenue un haut lieu de la piraterie mondiale ces dernières années, bien que le nombre de cas ait diminué depuis 2021, selon le Conseil de sécurité des Nations unies.

La pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) s'est répandue le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest, prélevant environ 9,4 milliards de dollars par an grâce à des flux financiers illicites, selon un rapport publié en 2022 par la Coalition pour la transparence financière, qui regroupe des organisations non gouvernementales.

Sur les dix premières entreprises impliquées dans la pêche INN dans la région, huit étaient chinoises et un tiers de tous les navires battaient pavillon chinois.

Le Commodore Godwin Livinus Bessing, commandant du Commandement de la formation navale du Ghana, a déclaré que la lutte contre la pêche INN était devenue une priorité absolue, citant le manque de ressources pour faire face aux bateaux étrangers qui volent dans les eaux ghanéennes.

"Ils continuent de faire fi de nos réglementations en raison de nos capacités d'application", a-t-il déclaré. "C'est l'un des plus gros problèmes. Si nous avions suffisamment de navires en mer et s'ils savaient que nous surveillons les lieux, nous serions en mesure d'endiguer la situation.