L'armée américaine recherche des restes de ballons alors que la Chine appelle à la retenue

Le drame du ballon, dont Pékin a répété qu'il s'agit d'un dirigeable civil qui s'est accidentellement égaré dans l'espace aérien américain, a encore tendu des relations déjà tendues et a conduit Washington à annuler une visite prévue à Pékin du secrétaire d'État Antony Blinken.

La marine américaine travaille à la récupération du ballon et de sa charge utile et les garde-côtes assurent la sécurité de l'opération, a déclaré dimanche le général Glen VanHerck, commandant du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord et de l'U.S. Northern Command.

Une récupération réussie pourrait potentiellement donner aux États-Unis un aperçu des capacités d'espionnage de la Chine, bien que les responsables américains aient minimisé l'impact du ballon sur la sécurité nationale.

Un avion de chasse américain a abattu le ballon dans l'Atlantique au large de la Caroline du Sud samedi, une réponse que la Chine a qualifiée de "réaction excessive évidente".

"La Chine s'oppose fermement et proteste énergiquement contre cela", a déclaré le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, dans des remarques adressées à l'ambassade américaine à Pékin et publiées sur le site Web du ministère lundi matin.

"Le gouvernement chinois suit de près l'évolution de la situation", a-t-il ajouté.

L'incident du ballon survient alors que les États-Unis et la Chine avaient cherché à renforcer les communications et à commencer à resserrer des liens qui avaient été mis à rude épreuve ces dernières années en raison de tensions sur plusieurs fronts, notamment les efforts des États-Unis pour bloquer l'accès de la Chine à des technologies de pointe clés.

La Chine a mis en garde contre de "sérieuses répercussions" et a déclaré qu'elle utiliserait les moyens nécessaires pour faire face à des "situations similaires", sans donner plus de détails, bien que certains analystes aient dit qu'ils s'attendaient à ce que toute réponse soit finement calibrée pour éviter d'aggraver les liens bilatéraux.

La maison de courtage ING a déclaré dans une note lundi que l'incident pourrait exacerber la "guerre technologique" et aurait un impact négatif à court terme sur la monnaie chinoise, le yuan.

"Les deux parties vont probablement imposer davantage d'interdictions d'exportation de technologies dans différentes industries. Il s'agit d'une nouvelle menace de perturbation de la chaîne d'approvisionnement, bien que le risque de perturbation logistique lié aux restrictions Covid ait maintenant disparu", a-t-il déclaré.

"Ce nouveau risque est plus un risque à long terme qu'un risque imminent", a déclaré ING.

Le yuan chinois est tombé à un plus bas de 6,8077 par dollar dans les échanges tôt lundi, touchant le niveau le plus faible depuis près d'un mois.