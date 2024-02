Un convoi de camions militaires et de véhicules blindés s'est mis en route vendredi pour la frontière nord du Brésil afin de renforcer la présence de l'armée brésilienne en réponse aux tensions suscitées par les revendications du Venezuela sur la région d'Esequibo, en Guyane.

Plus de deux douzaines de véhicules blindés sont arrivés à Manaus par voie fluviale et certains sont partis par la route vers Boa Vista, capitale de l'État de Roraima, où la garnison locale sera portée à 600 soldats, a indiqué l'armée dans un communiqué.

Les renforts en véhicules blindés comprennent six Cascavel, un véhicule blindé brésilien à six roues équipé d'un canon de 37 mm ; huit Guarani, un véhicule de transport de troupes 6×6 ; et 14 Guaicuru, un véhicule blindé léger multitâche à quatre roues motrices, a indiqué l'armée. Les véhicules blindés plus lourds ont été transportés sur des camions remorques à plateau.

Les officiers de l'armée n'ont pas pu dire si les véhicules resteraient à Boa Vista ou s'ils seraient déployés à Pacaraima, à la frontière avec le Venezuela.

Le conflit frontalier concerne une région de 160 000 km² de la Guyane, plus de deux fois plus grande que l'Irlande, et composée essentiellement d'une jungle épaisse.

Ces dernières années, le Venezuela a réactivé une ancienne revendication sur l'Esequibo après la découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz au large de ses côtes.

En décembre, lors d'une réunion à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Venezuela et la Guyane ont convenu de ne pas recourir à la force et de ne pas faire monter la tension dans le cadre de ce différend. La semaine dernière, lors d'une réunion organisée sous la médiation du Brésil, le Venezuela a promis de s'en tenir à la diplomatie pour résoudre le conflit.

La réactivation des revendications de Caracas a néanmoins incité le Brésil à déclarer qu'il ne laisserait pas le Venezuela utiliser le territoire brésilien de Roraima pour envahir l'Esequibo, car il n'y a pas d'autre voie terrestre à travers la jungle.

Un rapport de l'état-major interarmées brésilien a conclu que le Venezuela n'avait pas la capacité militaire d'envahir l'Esequibo parce qu'il disposait d'une "faible capacité logistique" pour soutenir les missions à la frontière.

Le document de sept pages vu par Reuters indique que le Brésil dispose d'un plan d'urgence pour empêcher toute incursion militaire vénézuélienne contre la Guyane en passant par le territoire brésilien.

Il conclut toutefois qu'un affrontement entre les deux voisins du Brésil est peu probable car une solution pacifique est en train de se dessiner.