Le gouvernement canadien envoie jeudi des militaires dans la province orientale de Nouvelle-Écosse pour aider à lutter contre les incendies de forêt, et des pompiers américains supplémentaires viendront combattre les flammes du début de l'été, a déclaré le ministre responsable des situations d'urgence.

La Nouvelle-Écosse lutte contre deux grands incendies qui menacent des communautés à la périphérie d'Halifax, la capitale provinciale. En temps utile, la province occidentale de l'Alberta compte 61 incendies de forêt, dont 16 sont hors de contrôle, selon les autorités.

Si le Canada connaît souvent des incendies de forêt en été, il en a rarement vu autant aussi tôt, avec des incidents à la fois sur la côte est et dans l'ouest du pays en temps utile. Le ministre de la protection civile, Bill Blair, a déclaré que 211 incendies de forêt brûlaient au Canada et que 82 d'entre eux étaient hors de contrôle.

"Ces conditions, si tôt dans la saison, sont sans précédent", a déclaré M. Blair à la presse. "En raison du changement climatique, des phénomènes météorologiques extrêmes similaires pourraient continuer à augmenter en fréquence et en gravité dans notre pays.

Quelque 28 000 Canadiens ont été contraints de quitter leur domicile, selon les autorités. Quelque 18 000 d'entre eux se trouvent en Nouvelle-Écosse, où les conditions météorologiques devraient rester chaudes et sèches jeudi. Des feux de forêt brûlent dans sept des dix provinces canadiennes.

Les Forces armées canadiennes fourniront du matériel et du personnel pour soulager les pompiers "qui travaillent sans relâche, 24 heures sur 24, pour protéger les communautés de toute la Nouvelle-Écosse", a déclaré M. Blair.

Au début du mois, le gouvernement fédéral a envoyé des militaires en Alberta pour aider à lutter contre les incendies dans cette province.

Le Canada reçoit également l'aide d'autres pays. Quelque 800 pompiers sont venus des États-Unis, principalement en Alberta, et 100 autres devraient arriver en Nouvelle-Écosse au cours des cinq prochains jours.

L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont envoyé quelque 224 pompiers, et l'Afrique du Sud en enverra plus de 200 dans les prochains jours.