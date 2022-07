"Le 13 juillet, le destroyer américain à missiles guidés "Benfold" a pénétré illégalement dans les eaux territoriales chinoises des Paracels sans l'approbation du gouvernement chinois", a déclaré le porte-parole du théâtre sud de l'armée chinoise, Tian Junli.

Ce geste "a gravement porté atteinte à la paix et à la stabilité de la mer de Chine méridionale, et a gravement violé le droit international et les normes des relations internationales", a déclaré Tian dans un communiqué.