L'armée de l'air française achète neuf PC-21 de plus à Pilatus

Zurich (awp) - Pilatus a obtenu une nouvelle commande de l'Armée de l'Air et de l'Espace française. Déjà propriétaire de 17 appareils d'entraînement PC-21, cette dernière a commandé à l'avionneur nidwaldien neuf modèles supplémentaires. Le montant de la transaction, qui comprend également les systèmes au sol et les pièces de rechange, n'est pas dévoilé.

Les nouveaux avions d'entraînement seront stationnés à compter de 2023 sur la base de Cognac Châteaubernard, dans le département de la Charente, dans le Sud-Ouest de la France, précise vendredi Pilatus. L'Armée de l'Air et de l'Espace française avait passé commande il y quatre ans de 17 PC-21 destinés à la formation des pilotes.

Ces appareils remplacent depuis juin 2018, les avions TB-30 et Alphajet de l'École de l'aviation de chasse de Tours. Vendu à plus de 230 exemplaires dans le monde, le monomoteur turbopropulseur PC-21 est aussi utilisé en Europe par les forces aériennes suisses et espagnoles.

Doté d'un cockpit moderne, l'appareil du constructeur de Stans se rapproche fortement des avions de chasse modernes. Il peut supporter des facteurs de charges de - 4Gz à + 8Gz. Il permet ainsi l'entraînement de pilotage élémentaire, de défense aérienne, d'assaut et de pilotage conventionnel. Le PC-21 possède aussi l'avantage de permettre de réduire le coût de la formation des pilotes militaires de 50%, selon Pilatus.

