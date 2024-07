LE CAIRE, 20 juillet (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré samedi que ses avions de chasse avaient frappé des cibles houthies dans la région de la ville portuaire d'Hodeïdah, au Yémen, en réponse aux attaques menées par le mouvement contre Israël en marge de la guerre dans la bande de Gaza.

Les frappes ont visé des installations pétrolières ainsi que le port et des victimes sont à déplorer, a rapporté la chaîne de télévision Al Masirah, détenue par les Houthis.

Un habitant d'Hodeïdah a dit à Reuters que des explosions avaient été entendues dans toute la ville durant un intense bombardement.

Un drone de fabrication iranienne a frappé Tel Aviv tôt vendredi, provoquant une explosion. Les Houthis ont revendiqué le même jour une opération militaire ayant visé Tel Aviv.

"Les avions de chasse des FDI (Forces de défense israéliennes) ont frappé des cibles militaires du régime terroriste houthi dans la région du port (d'Hodeïdah) au Yémen, en réponse aux centaines d'attaques menées contre l'Etat d'Israël ces derniers mois", a déclaré l'armée israélienne.

"Une agression israélienne brutale, ayant pour but de faire pression sur le Yémen pour qu'il arrête de soutenir Gaza, a visé des immeubles résidentiels, des installations pétrolières et des centrales électriques à Hodeïdah. Mais cette attaque ne fera que renforcer notre détermination, notre fermeté et notre constance", a déclaré principal négociateur des Houthis, Mohammed Abdulsalam, sur le réseau social X.

Les rebelles houthis, alignés sur l'Iran et qui contrôlent les régions les plus peuplées du Yémen, ont intensifié leurs attaques contre Israël et des cibles occidentales, en solidarité, disent-ils, avec les Palestiniens. (Enas Alashray, Mohammed Ghobari, Hatem Maher et Ari Rabinovitch ; version française Camille Raynaud)