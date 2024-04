JERUSALEM/BEYROUTH (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré dimanche qu'elle avait franchi une nouvelle étape dans sa préparation à une éventuelle guerre sur son front nord, où les échanges de tirs avec le Hezbollah libanais s'intensifient depuis six mois.

"Les commandants des unités régulières et de réserve sont prêts à convoquer et à équiper tous les soldats nécessaires en quelques heures et à les transporter sur la ligne de front pour des missions défensives et offensives", a déclaré l'armée dans un communiqué.

Plus tôt, Tsahal a dit avoir lancé des frappes aériennes sur l'est du Liban et touché des sites du Hezbollah après que le groupe soutenu par l'Iran a abattu un drone israélien.

Le Hezbollah a déclaré de son côté avoir tiré en représailles des dizaines de roquettes Katioucha qui ont touché une base de défense aérienne sur le plateau du Golan occupé.

L'armée israélienne n'a pas commenté cette information dans l'immédiat.

Selon deux sources de sécurité, la dernière attaque israélienne au Liban visait un camp d'entraînement du Hezbollah dans le village de Janta, près de la frontière avec la Syrie, et la ville de Safri, près de Baalbek. Aucune victime n'a été signalée.

Les bombardements israéliens ont tué environ 270 combattants du Hezbollah et une cinquantaine de civils, selon des sources de sécurité, et déplacé quelque 90.000 personnes dans le sud du Liban.

