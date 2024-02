Plus de deux mois après leur entrée dans la principale ville du sud de la bande de Gaza, les forces israéliennes "épluchent" les infrastructures du Hamas à Khan Younis et pensent que le chef de la faction palestinienne à Gaza s'y cache, a déclaré jeudi un officier militaire de haut rang.

Les progrès réalisés à Khan Younis ont incité Israël à décrire Rafah, située plus au sud et jouxtant la frontière de Gaza avec l'Égypte, comme la prochaine ville à faire l'objet d'une opération de ratissage par des troupes et des chars d'assaut.

La majorité des 2,3 millions d'habitants de Gaza s'est réfugiée dans cette zone, après avoir été déplacée d'ailleurs au cours de quatre mois de combats, et craint d'être la prochaine cible des tirs.

La situation à Rafah - après Khan Younis, la plus grande ville du sud - est également surveillée par Le Caire, qui a exclu d'autoriser tout afflux de réfugiés à travers la barrière vers sa péninsule du Sinaï.

Un officier supérieur de l'armée israélienne a déclaré que les opérations menées à Khan Younis pour détruire le Hamas et récupérer les otages qui pourraient y être détenus se poursuivraient "que cela prenne deux heures, deux jours, deux semaines ou deux mois - ou même plus".

Les troupes israéliennes ont tué 2 000 hommes armés, en ont blessé 4 000 et en ont capturé des centaines d'autres, a déclaré l'officier à Reuters sous le couvert de l'anonymat. La brigade Khan Younis du Hamas, qui comptait cinq bataillons avant la guerre, a été en grande partie détruite.

Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Le Hamas a rarement publié ses déploiements ou ses pertes.

"La brigade de Khan Younis était la plus puissante du Hamas, avec un commandant très dominant", a déclaré l'officier. "Nous sommes en train de l'éplucher, couche par couche.

Les attaques des tireurs palestiniens sont de plus en plus dispersées, ce qui suggère une perte de commandement et de contrôle, selon l'officier. Le Hamas affirme que ses embuscades continuent de faire des victimes parmi les Israéliens.

Khan Younis est la ville natale du chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, cerveau de la série de meurtres et d'enlèvements du 7 octobre dans le sud d'Israël qui a déclenché la guerre.

"J'estime sans l'ombre d'un doute qu'il se trouve à Khan Younis, de même que certains des dirigeants restants du Hamas", a déclaré l'officier.

L'armée a publié des images de ce qu'elle considère comme des tunnels du Hamas découverts à Khan Younis, avec des espaces de vie recouverts de carreaux blancs et des cellules barricadées supposées avoir accueilli des otages.

L'officier a éludé la question de savoir si les tunnels étaient suffisamment étendus pour permettre aux hauts responsables du Hamas de sortir de Khan Younis et d'échapper à la traque israélienne. "Vous pouvez vous déplacer sur plusieurs kilomètres (sous terre)", a-t-il déclaré sans donner plus de détails.

L'armée affirme que 228 soldats ont été tués et 1 314 blessés lors des opérations terrestres menées dans la bande de Gaza depuis le 20 octobre, sans préciser le nombre de victimes à Khan Younis.