L'armée mexicaine bloque des migrants à la frontière avec le Guatemala

MEXICO, 6 juin (Reuters) - Les forces de sécurité mexicains ont bloqué mercredi des centaines de migrants clandestins ayant franchi en "caravanes" la frontière entre le Mexique et le Guatemala, procédant à des arrestations de dizaines de migrants, ont déclaré un représentant des autorités et une activiste.

Cette intervention de dizaines de soldats dans la ville frontalière de Metapa, dans le sud du Mexique, marque une attitude plus sévère adoptée par le gouvernement mexicain afin de stopper les flux de migrants venus d'Amérique centrale, a déclaré Salva Cruz, coordinatrice d'une association venant en aide aux migrants.

"Tout cette présence policière et militaire, c'est nouveau", a-t-elle dit depuis Metapa, dans l'Etat de Chiapas, par lequel transite la majorité des migrants fuyant la pauvreté et la violence au Honduras, Guatemala et Salvador.

L'opération menée par les autorités coïncide avec une réunion organisée à Washington entre représentants américains et mexicains, qui tentent de trouver un accord sur l'immigration pour éviter que le président américain Donald Trump mette à exécution sa menace de taxer à partir de lundi prochain tous les produits mexicains importés aux Etats-Unis.

Un représentant de l'Institut national des migrations, à Mexico, a déclaré que 350 à 400 personnes avaient été placées en détention par la police aux frontières, en présence de la police fédérale et d'agents de la Garde nationale. (Delhpine Schrank; Jean Terzian pour le service français)