Amnesty International a accusé lundi l'armée nigériane de détenir illégalement des jeunes filles et des jeunes femmes qui ont échappé à la captivité de Boko Haram parce qu'elle pense qu'elles soutiennent le groupe d'insurgés islamistes.

Dans un communiqué, l'armée a démenti ces allégations, qui, selon l'organisation de défense des droits humains, sont fondées sur 126 entretiens menés entre 2019 et 2024 avec d'anciennes captives.

Trente et une ont déclaré avoir été détenues illégalement dans des casernes militaires pendant plusieurs jours à près de quatre ans entre 2015 et mi-2023, généralement en raison de leur association réelle ou supposée avec Boko Haram, a déclaré Amnesty dans un rapport.

Boko Haram a mené une rébellion armée dans le nord-est du Nigeria qui, selon l'ONU, a fait plus de 35 000 morts. Réputé pour sa brutalité, le groupe a été accusé de torture, de viol, de mariage forcé et d'enlèvement. L'incident le plus connu est l'enlèvement de 300 filles de Chibok en 2014.

Depuis, d'autres filles ont été enlevées et beaucoup ont vécu pendant des années avec les combattants de Boko Haram. Certaines se sont échappées.

"Le gouvernement nigérian n'a pas respecté ses obligations en matière de droits humains en protégeant et en soutenant de manière adéquate ces filles et ces jeunes femmes", a déclaré Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, dans le rapport.

Le porte-parole de la défense, le général de division Edward Buba, a déclaré que l'armée respectait les droits de l'homme et le droit humanitaire.

L'armée nigériane "opère dans le cadre du droit international des conflits armés", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

L'armée nigériane a lancé une contre-offensive contre le groupe islamiste qui a également été critiquée pour ses tactiques brutales.

L'année dernière, une enquête de Reuters a révélé que l'armée avait secrètement mis en place un programme d'avortement de masse dans le cadre de sa guerre contre Boko Haram.