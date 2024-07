L'armée nigériane interviendra pour empêcher toute violence lors des manifestations de citoyens prévues le mois prochain contre la mauvaise gouvernance et les difficultés économiques, a déclaré jeudi le porte-parole de la défense, le général de division Edward Buba.

M. Buba a déclaré que les Nigérians avaient le droit de protester pacifiquement, mais que les manifestations prévues à partir du 1er août pourraient devenir violentes, car elles ont été inspirées par les événements survenus au Kenya, où les jeunes sont descendus dans la rue et ont forcé leur gouvernement à supprimer 2,7 milliards de dollars de hausses d'impôts.

Plus de 50 personnes ont été tuées lors des manifestations kenyanes.

La dernière fois que l'armée nigériane a été déployée pour réprimer des manifestations, c'était en octobre 2020, ce qui avait donné lieu à des effusions de sang.

"Le niveau de violence envisagé peut être décrit comme un état d'anarchie. C'est pour cette raison que les forces armées ne regarderont pas et ne permettront pas à la nation d'échapper à tout contrôle et d'atteindre des niveaux aussi bas", a déclaré M. Buba dans un communiqué.

"C'est pour cette raison que les troupes agiront consciencieusement afin d'éviter que de tels événements ne se produisent dans notre pays.

Les Nigérians s'organisent en ligne pour des manifestations nationales la semaine prochaine en réponse à la crise du coût de la vie qui a vu l'inflation atteindre son plus haut niveau depuis 28 ans, soit 34,2 %, à la suite de plusieurs réformes entreprises par le président Bola Tinubu depuis l'année dernière.

Le gouvernement a demandé plus de temps pour mettre fin aux difficultés et le chef de la police a mis en garde contre les manifestations, accusant des "croisés et influenceurs autoproclamés" d'être à l'origine des protestations.

Les manifestants ont fait valoir leur droit à des manifestations pacifiques, qualifiant les mises en garde du gouvernement contre la violence d'écran de fumée pour une répression potentielle.

Les manifestations de 2020, connues sous le nom d'EndSars, contre les brutalités policières, ont entraîné la mort d'au moins 12 personnes, selon Amnesty International.