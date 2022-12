L'armée nigériane rejette comme faux un rapport de Reuters selon lequel elle aurait mis en place un programme d'avortement en masse.

Interrogé sur ce rapport, Irabor a déclaré aux journalistes à Abuja que l'armée "n'enquêtera pas sur ce que vous savez être faux".

"Je ne pense pas que je doive gaspiller mon énergie dans de telles choses", a-t-il déclaré, lors d'une conférence de presse consacrée à l'insurrection, au terrorisme et au banditisme dans le pays.

Reuters a rapporté mercredi que l'armée nigériane mène un programme d'avortement secret, systématique et illégal dans le nord-est du pays depuis au moins 2013. Ce programme a consisté à interrompre au moins 10 000 grossesses chez des femmes et des jeunes filles, dont beaucoup avaient été kidnappées et violées par des militants islamistes, selon des dizaines de témoignages et des documents examinés par Reuters.

Irabor, qui a dirigé l'armée dans le nord-est en 2016, une période couverte par le rapport, a déclaré que les cas mentionnés dans le rapport ne se sont jamais produits et qu'il n'a jamais rien vu de tel.