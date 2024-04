L'armée nigériane a déclaré vendredi qu'elle avait infligé de lourdes pertes aux groupes militants islamistes dans le nord et aux voleurs de pétrole dans le sud, en arrêtant des centaines de personnes, en saisissant des armes et en sauvant des victimes d'enlèvement au cours d'une opération qui a duré une semaine.

Le porte-parole de la défense, le major-général Edward Buba, a déclaré que les troupes avaient tué ou blessé 188 militants et arrêté 330 suspects dans différentes régions du pays.

Les forces de sécurité ont également arrêté 36 voleurs de pétrole présumés dans la région du delta du Niger et libéré 133 victimes d'enlèvement, saisissant environ 270 armes et plus de 5 000 munitions au cours de l'opération.

"Les forces armées travaillent de manière décisive pour tuer les terroristes, mettre fin à l'insécurité et assurer la sécurité des citoyens. Les troupes continueront d'opérer avec des forces considérables contre les terroristes dans tout le pays", a déclaré M. Buba.

Le Nigeria est confronté à une série de problèmes de sécurité, notamment une insurrection islamiste de longue date dans le nord-est du pays, des violences séparatistes dans le sud-est, un vol de pétrole endémique dans le delta du Niger et des enlèvements contre rançon par des bandes criminelles.

La Buba a indiqué que les troupes avaient détruit 51 fosses, 24 bateaux, 21 réservoirs de stockage et plus de 20 installations illégales de raffinage du pétrole, récupérant ainsi près de 700 000 litres de pétrole brut volé.

Le vol de pétrole et le raffinage illégal sont monnaie courante dans le delta du Nigeria, riche en pétrole, où les habitants appauvris et les gangs criminels plus sophistiqués pillent les oléoducs pour fabriquer du carburant destiné à être vendu à des fins lucratives.

Environ 637,7 millions de nairas (554 500 dollars) de produits présumés du vol de pétrole ont également été saisis, a déclaré la Buba.

(1 $ = 1 150,0000 naira)