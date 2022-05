L'armée russe est entrée dans Sievierodonetsk - gouverneur

KYIV, 30 mai (Reuters) - L'armée russe est entrée dans Sievierodonetsk, dans l'est de l'Ukraine, qu'elle attaque avec l'aide de son aviation, a déclaré lundi le gouverneur de la région de Louhansk.

Les derniers bombardements sur la ville ont tué deux civils et en ont blessé cinq autres, a dit Serhiy Gaïdaï, faisant état de combats "très féroces" et d'une situation très difficile pour les Ukrainiens dans cette ville qui comptait 100.000 habitants avant la guerre.

"J'ai malheureusement de mauvaises nouvelles, l'ennemi est entré dans la ville", a-t-il dit à la télévision.

La ville voisine de Lyssytchansk est pour sa part toujours aux mains des forces ukrainiennes et des évacuations de civils sont en cours, a déclaré le gouverneur.

Sievierodonetsk est la dernière grande ville de la région de Louhansk qui échappe encore au contrôle des forces russes. Si elle tombe, ce qui paraît inévitable, la ville étant presque entièrement encerclée, la Russie pourra se concentrer sur la conquête des dernières portions de la région de Donetsk.

Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a répété à la chaîne de télévision française TF1 que la "libération" du Donbass était la priorité absolue de Moscou, le Kremlin ayant reconnu fin février l'indépendance des "républiques populaires" de Louhansk et Donetsk.

Depuis qu'elle a acté l'échec de ses offensives contre Kyiv et Kharkiv, l'armée russe est revenue à sa tactique habituelle, déjà mise à l'oeuvre en Tchétchénie ou en Syrie, consistant à écraser les villes ennemies sous un déluge de bombes et de tirs d'artillerie avant de lancer l'assaut, a souligné Serhyi Gaïdaï.

"Ils (les Russes) bombardent pendant plusieurs heures de rang - pendant trois, quatre, cinq heures - puis lancent l'assaut. Ceux qui attaquent se font tuer. Alors ils recommencent à bombarder et attaquent à nouveau, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils réussissent une percée", a dit le gouverneur à la télévision ukrainienne. (Reportage de Natalia Zinets, rédigé par Conor Humphries et Nerijus Adomaitis, version française Bertrand Boucey et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)