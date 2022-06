L'armée russe poursuit son offensive contre une ville de l'est de l'Ukraine

KYIV, 1er juin (Reuters) - Les forces russes poursuivaient mercredi leur offensive contre une ville industrielle qu'elles considèrent comme essentielle pour contrôler une partie de l'est de l'Ukraine tandis que les Etats-Unis prévoient de fournir à Kyiv des systèmes de missiles plus avancés pour l'aider à forcer Moscou à négocier un arrêt du conflit.

Au 98ème jour du début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'état-major ukrainien a fait savoir que l'armée russe pilonnait également des cibles dans des régions de l'est et du sud de l'Ukraine comme la ville de Sievierodonetsk où s'était concentrée ces derniers jours l'offensive russe.

Le président américain, Joe Biden, a annoncé avoir accepté de fournir à l'Ukraine des systèmes d'artillerie sophistiqués permettant d'atteindre et de frapper avec précision des cibles russes se trouvant à longue distance.

Ces équipements s'inscrivent dans le cadre d'une nouvelle aide militaire de 700 millions de dollars apportée par Washington.

"Nous avons rapidement pris des mesures pour envoyer à l'Ukraine une quantité importante d'armements et de munitions pour lui permettre de se battre sur le champ de bataille et d'être dans une position la plus forte possible à la table des négociations", a écrit Joe Biden dans une tribune publiée dans le New York Times.

Un haut responsable de l'administration Biden a précisé que des missiles anti-aériens et des drones figuraient parmi les équipements militaires qui seront expédiés en Ukraine.

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré à l'agence de presse RIA Novosti que Moscou a considéré cette nouvelle aide américaine comme ""extrêmement négative".

Alors que la fourniture de tels armements fait craindre une confrontation directe entre les Etats-Unis et la Russie, des responsables américains ont fait savoir que l'Ukraine avait donné des garanties pour que les missiles ne soient pas utilisés pour frapper le territoire russe.

"Ces systèmes seront utilisés par les Ukrainiens pour repousser les avancées russes sur le territoire ukrainien, mais ils ne seront pas utilisés sur des cibles en territoire russe", a dit un responsable américain.

Peu de temps après l'annonce par Washington de cette nouvelle aide militaire à Kyiv, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces nucléaires russes menaient des exercices dans une province située au nord-est de Moscou, selon l'agence Interfax.

Un responsable militaire russe a aussi fait savoir que la Russie avait par ailleurs achevé les tests de son missile de croisière hypersonique Zircon que Moscou compte déployer au sein de son armée. (Reportage Pavel Polityuk et Max Hunder, avec les bureaux de Reuters, version française Matthieu Protard, édité par Kate Entringer)