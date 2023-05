par Fatos Bytyci

ZVECAN, Kosovo, 26 mai (Reuters) - Le président serbe Aleksandar Vucic a placé son armée en état d'alerte et ordonné à des unités de se rapprocher de la frontière avec le Kosovo vendredi, après que des heurts ont éclaté entre la police et des manifestants dans une ville kosovare à majorité serbe.

"Un mouvement urgent (de troupes) vers la frontière avec le Kosovo a été ordonné", a déclaré le ministre Milos Vucevic lors d'une retransmission télévisée en direct. "Il est clair que la terreur contre la communauté serbe au Kosovo est en train d'arriver", a-t-il ajouté.

La police et des manifestants se sont affrontés dans la ville de Zvecan, au Kosovo, après qu'une foule a essayé d'empêcher l'édile nouvellement élu, d'origine albanaise, d'entrer dans le bâtiment de la mairie.

La police a répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène, et un véhicule des forces de l'ordre a été incendié, selon des journalistes de Reuters.

Ces affrontements interviennent après des élections locales boycottées par la minorité serbe.

La France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne et les Etats-Unis ont condamné vendredi la décision du Kosovo de forcer l'accès aux bâtiments municipaux dans le nord du Kosovo et ont appelé les autorités kosovares à revenir immédiatement sur leur décision et à calmer la situation.

Ils se sont également dit préoccupés par la décision de la Serbie de relever le niveau de préparation de ses forces armées à la frontière avec le Kosovo, appelant toutes les parties à la plus grande retenue.

Quelque 50.000 Serbes vivant dans quatre municipalités du Kosovo, dont Zvecan, ont boudé le scrutin du 23 avril arguant que leurs demandes pour plus d'autonomie avaient été ignorées, ce qui représente un nouveau coup dur pour l'accord de normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie, conclu en mars.

Le Kosovo a pris son indépendance vis-à-vis de la Serbie en 2008 avec le soutien de l'Occident, après la guerre de 1998-1999 pendant laquelle l'Otan est intervenue pour protéger le Kosovo à majorité albanaise. (Reportage par Reuters TV, Fatos Bytyci, Aleksandar Vasovic et Ivana Sekularac; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün et Camille Raynaud)