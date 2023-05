LE CAIRE, 5 mai (Reuters) - L'armée soudanaise a envoyé une délégation à Djeddah, en Arabie saoudite, afin de participer à des pourparlers ayant pour but de parvenir à une trêve dans le cadre d'une initiative engagée par Riyad et Washington, a annoncé vendredi l'armée dans un communiqué.

L'armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui s'affrontent désormais depuis plusieurs semaines, ont indiqué que les discussions ne porteraient que sur un cessez-le-feu à visée humanitaire et non pas sur la fin du conflit. (Reportage Alaa Swilam; version française Camille Raynaud)