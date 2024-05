L'armee soudanaise a rejete mercredi l'appel a la reprise des pourparlers de paix avec les forces paramilitaires de soutien rapide, a la suite d'une conversation entre le general Abdel Fattah al-Burhan et le secretaire d'Etat americain Antony Blinken.

Des milliers de personnes ont ete tuees et plus de 9 millions ont fui leurs foyers dans la guerre entre l'armee et les Forces de soutien rapide, qui a eclate en avril 2024 a propos d'une transition vers des elections libres.

"Nous n'irons pas a Djedda (lieu des negociations en Arabie saoudite) et quiconque le souhaite devrait nous tuer dans notre pays et y emporter nos corps", a declare Malik Agar, ancien chef rebelle et numero deux de Burhan au sein du Conseil souverain transitoire du pays.

D'intenses combats se sont poursuivis mercredi dans les quartiers nord de la capitale Khartoum, les habitants faisant etat de bombardements aeriens et de tirs d'artillerie nourris.

Mardi, le departement d'Etat a declare que M. Blinken avait discute avec M. Burhan de la necessite de mettre fin a la guerre et de reprendre les pourparlers parraines par les Etats-Unis et l'Arabie saoudite a Djeddah, qui sont dans l'impasse depuis des mois apres avoir echoue a obtenir un cessez-le-feu durable.

Mercredi, le ministere soudanais des affaires etrangeres, allie a l'armee, a accueilli favorablement l'invitation egyptienne a un sommet des groupes politiques civils, mais a pose des conditions quant aux types de groupes et d'acteurs etrangers invites.

Dans sa declaration, M. Agar a laisse entendre qu'un sommet distinct pour les partis politiques civils, organise a Addis-Abeba, detournait l'attention de l'objectif de mettre fin a la guerre.

Le RSF a declare precedemment qu'il etait ouvert aux pourparlers, bien qu'aucune des deux parties n'ait respecte les engagements pris lors des cycles precedents.

Lors de l'appel de mardi, M. Blinken a egalement evoque la necessite de desamorcer les hostilites a Al-Fashir, la capitale du Darfour-Nord, ou les combats se sont intensifies depuis le 10 mai, faisant au moins 145 morts et deplacant plus de 3 600 familles, la plupart d'entre elles cette semaine, selon les rapports de l'ONU et de Medecins sans frontieres.

La RSF a encercle Al-Fashir et mene des raids dans les quartiers civils, tandis que l'armee, qui lutte pour maintenir sa presence dans son dernier bastion dans la region du Darfour, a effectue des frappes aeriennes couteuses dans la zone.

Les habitants affirment que des projectiles provenant des deux camps sont tombes et ont detruit des maisons, tandis que peu de personnes sont en mesure d'acceder aux hopitaux et que les services d'eau et d'electricite ont ete coupes.