L'armée soudanaise réorganise les renseignements, écarte Ibn Aouf

KHARTOUM, 14 avril (Reuters) - Le conseil militaire soudanais a annoncé dimanche la mise à la retraite du ministre de la Défense Aouad Ibn Aouf, l'un des hommes forts du régime de l'ancien président Omar Hassan Al Béchir, et la nomination d'un nouveau chef des services de renseignement.

Le général Abou Bakr Mustafa remplacera Salah Abdallah Mohamed Saleh, plus connu sous le nom de Salah Gosh, à la tête du puissant Service national des Renseignements et de la Sécurité (NISS), a déclaré le porte-parole du conseil militaire, Shams El Din Kabbashi Shinto.

Ce dernier a également annoncé un certain nombre de nouvelles décisions, parmi lesquelles le limogeage des ambassadeurs du Soudan à Washington et à Genève et la libération de tous les militaires et policiers ayant participé aux manifestations de ces derniers mois.

Le porte-parole a écarté la possibilité d'une dispersion par la force du sit-in qui rassemble depuis huit jours des milliers de Soudanais à Khartoum et qui a déjà abouti à la chute d'Omar al Béchir. L'ancien régime avait donné ordre de disperser les manifestants "quel qu'en soit le prix", mais l'armée a refusé, a ajouté Shinto.

Aouad Ibn Aouf a succédé à Omar al Béchir jeudi dernier en prenant la tête du conseil militaire de transition, avant de renoncer le lendemain à ses fonctions. (Khalid Abdelaziz Jean-Stéphane Brosse pour le service français)