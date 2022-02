L'armée syrienne fait état de tirs de missiles israéliens

(.)

LE CAIRE, 23 février (Reuters) - Israël a tiré mercredi plusieurs missiles contre des positions dans la province syrienne de Kuneitra, en bordure des hauteurs du Golan occupé par Israël, provoquant des "dégâts matériels", a annoncé l'armée syrienne dans un communiqué.

Les missiles ont été lancés à 00h30 locales (mardi 22h30 GMT) depuis le plateau du Golan, de l'autre côté de la zone-tampon contrôlée par l'Onu.

L'armée syrienne n'a pas précisé les positions qui avaient été ciblées et un porte-parole de l'armée israélienne a refusé de commenter cette information.

Israël a multiplié les bombardements contre ce qu'il décrit comme des cibles liées à l'Iran en territoire syrien, où des milices soutenues par les autorités de Téhéran, dont le Hezbollah libanais, ont déployé des hommes au cours de la décennie écoulée pour soutenir les forces du président Bachar al Assad face aux rebelles de l'opposition dans un conflit qui dure depuis plus de dix ans, a fait plus de 300.000 morts et des millions de réfugiés. (Reportage Yomna Ehab et Nayera Abdallah, avec la contribution de Dan Williams à Jerusalem ; version française Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)