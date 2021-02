L'armée syrienne impute à Israël des tirs de roquette près de Damas

LE CAIRE/AMMAN, 28 février (Reuters) - L'armée syrienne a imputé dimanche soir à Israël des tirs de roquette provenant des hauteurs du Golan visant des cibles situées à proximité de la capitale Damas, où des explosions ont été entendues.

Dans un communiqué, l'armée syrienne affirme avoir abattu la plupart des missiles.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole de l'armée israélienne s'est refusé à tout commentaire.

Devant des partisans vendredi, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a déclaré qu'Israël agissait "presque chaque semaine" pour empêcher l'implantation de l'Iran en Syrie.

Selon les services de renseignements régionaux, la force al-Qods iranienne et les milices qu'elle soutient sont présentes dans des bases souterraines situées dans la banlieue sud de Damas. (Nayera Abdallah à Dubaï et Dan Williams in Israël; Version française Elizabeth Pineau)