L'armée syrienne intensifie son offensive contre un bastion rebelle à Deraa

par Suleiman Al-Khalidi

AMMAN, 31 août (Reuters) - Les forces d'élite syriennes épaulées par des milices pro-iraniennes ont amplifié mardi leur offensive contre une enclave rebelle dans le sud-ouest du pays, près des frontières d'Israël et de la Jordanie, rapportent des habitants, des sources militaires et des représentants de l'opposition.

Les combats se sont intensifiés en début de semaine après l'échec d'un plan de paix russe destiné à éviter une offensive tous azimuts contre Deraa al-Balad, un quartier rebelle au coeur de la ville de Deraa, reconquise en 2018 par les forces du président Bachar al Assad.

Des témoins et des sources militaires ont indiqué que la quatrième division de l'armée syrienne avait tiré des dizaines de missiles sur ce berceau des manifestations pacifiques du printemps 2011 contre le régime syrien, réprimées dans le sang, avant que le pays ne plonge dans la guerre civile.

D'après des sources militaires, les troupes qui encerclent le bastion rebelle depuis deux mois ont déployé lundi des renforts afin de lancer l'assaut dans le centre de Deraa.

Plusieurs milliers de familles ont fui vers des zones plus sûres près de la frontière jordanienne gardée par l'armée du pays, selon une source du renseignement occidental.

L'armée syrienne a quant à elle déclaré qu'au moins quatre soldats avaient été tués dans des embuscades à Sanamein et Nawa, et que les bombardements des rebelles avaient fait plusieurs victimes dans des zones résidentielles.

Les forces du gouvernement, aidées par la puissance aérienne russe et les milices iraniennes, ont repris la province de Deraa en 2018, Moscou assurant à l'époque à Israël et aux États-Unis qu'il empêcherait les milices soutenues par l'Iran d'empiéter sur la région frontalière.

Si cet accord a forcé des milliers de rebelles soutenus par l'Occident à remettre des armes lourdes, il a également empêché les forces de Bachar al Assad d'entrer dans Deraa al-Balad, resté entre les mains de l'opposition.

Les ex-rebelles auraient refusé auprès des médiateurs russes de céder leurs armes légères et de permettre aux troupes de l'armée syrienne d'installer des points de contrôle à l'intérieur de Deraa al-Balad, d'après des habitants.

Des responsables et des habitants de la province ont déclaré que les forces pro-Assad avaient bloqué l'approvisionnement en nourriture, médicaments et carburant du quartier, mais avaient néanmoins ouvert un couloir pour que les civils puissent en sortir.

Les États-Unis et leurs alliés ont exprimé leur inquiétude au sujet de cette offensive qui remet en question l'engagement de la Russie à maintenir la stabilité dans la zone et à contenir les milices soutenues par l'Iran et hostiles à Israël.

Bachar al Assad a repris le contrôle d'environ 70% de la Syrie, mais dans l'extrême nord-ouest du pays, la région d'Idlib reste sous contrôle rebelle et des territoires du nord-est du pays sont gouvernés par les Kurdes. (Version française Juliette Portala, édité par Jean-Stéphane Brosse)