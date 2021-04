L'armée tchadienne dit avoir repoussé des rebelles avançant vers la capitale

par Mahamat Ramadane

N'DJAMENA, 19 avril (Reuters) - L'armée tchadienne a déclaré lundi avoir repoussé une colonne de rebelles avançant vers la capitale N'Djamena, alors que le pays attend les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril.

Un groupe de rebelles basés en Libye, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT), a progressé en direction du Sud après avoir attaqué un poste frontière le jour du vote, en prônant la fin de la présidence d'Idriss Déby, au pouvoir depuis 30 ans.

Le porte-parole de l'armée Azem Bermendao Agouna a déclaré à Reuters que les forces tchadiennes avaient tué plus de 300 rebelles et en avaient capturé 150 lors d'une bataille qui s'est déroulée samedi dans la province de Kanem, à environ 300 km de N'Djamena. Cinq soldats ont été tués et 36 autres blessés, a-t-il ajouté.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante à la fois ce bilan et le compte-rendu des combats. Les rebelles n'ont pas pu être joints dans l'immédiat.

Idriss Déby, l'un des plus anciens dirigeants d'Afrique, semble en passe d'obtenir un sixième mandat présidentiel malgré le mécontentement croissant suscité par sa gestion de la manne pétrolière, des interrogations relatives à l'équité du scrutin et le traitement réservé à l'opposition.

Selon les données encore provisoires de la commission électorale, Idriss Déby a remporté la majorité dans tous les 84 départements pour lesquels des résultats ont été annoncés, à l'exception de deux, où il est tout de même arrivé en tête. Les résultats n'ont pas encore été annoncés dans 28 autres départements.

Les violences des derniers jours suscitent des inquiétudes dans les pays occidentaux, Idriss Déby étant leur allié dans la lutte contre les combattants islamistes au Sahel.

Les Etats-Unis ont ordonné à tout le personnel non essentiel de leur ambassade de quitter le pays samedi, alors que le gouvernement britannique avait exhorté ses citoyens à quitter le pays la veille. La France déconseille pour sa part formellement les déplacements en dehors de la capitale. (Mahamat Ramadane, version française Federica Mileo, édité par Bertrand Boucey)