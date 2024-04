L'armée thaïlandaise a renforcé la sécurité mercredi le long d'une ville frontalière occidentale adjacente au Myanmar, où les rebelles anti-junte ont continué à s'opposer à une armée affaiblie qui a subi une série de défaites dans les zones frontalières.

Plusieurs véhicules de l'armée thaïlandaise, équipés de mitrailleuses montées sur le toit, patrouillaient dans les rues de Mae Sot, alors même que le bruit des explosions et des combats violents retentissait de l'autre côté de la frontière, à Myawaddy, ont déclaré quatre résidents locaux.

"La sécurité dans la ville est plus stricte qu'auparavant. Ma voisine a été contrôlée par des soldats thaïlandais lorsqu'elle s'est approchée de la zone frontalière", a déclaré un habitant du Myanmar réfugié à Mae Sot, refusant d'être nommé.

"Les soldats patrouillent le long de la frontière et contrôlent tout le monde.

Deux commandants militaires thaïlandais ont déclaré aux médias locaux que les combats se poursuivaient autour de Myawaddy, un avant-poste commercial stratégiquement vital qui a été attaqué par l'Union nationale karen (KNU) et des groupes anti-junte alliés.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, la KNU a déclaré que ses troupes avaient attaqué un camp de la junte près de Myawaddy, forçant quelque 600 membres du personnel de sécurité et leurs familles à se rendre.

Un porte-parole de la junte n'a pas répondu à un appel de Reuters demandant un commentaire.

Selon le groupe de la société civile Karen Peace Support Network, au moins 2 000 personnes ont été déplacées à l'intérieur du Myanmar à la suite des derniers combats entre les rebelles et l'armée.

L'armée du Myanmar, qui a pris le pouvoir par un coup d'État en 2021 après avoir déposé un gouvernement civil élu, a subi une série de revers face à une alliance informelle de groupes rebelles ethniques et d'un mouvement de milices civiles.

Les troupes de la junte ont déjà perdu le contrôle de pans entiers de territoire le long des frontières du Myanmar avec le Bangladesh, la Chine et l'Inde, et l'armée est désormais confrontée à sa plus grande épreuve depuis qu'elle a pris le contrôle de l'ancienne colonie britannique en 1962.

L'armée, bien armée, a également réduit la plupart de ses bataillons à un niveau inférieur à celui recommandé après des mois de combats incessants, et propose désormais une loi sur la conscription afin de recruter davantage de soldats.