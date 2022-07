L'armée togolaise affirme que des civils ont été tués par une frappe aérienne et pris pour des djihadistes

L'armée avait précédemment déclaré que sept personnes avaient été tuées et deux blessées dans le village de Margba suite à une explosion, et qu'elle enquêtait sur la cause.

Une source médicale a déclaré à Reuters que toutes les victimes étaient âgées de 14 à 18 ans. Les médias locaux ont rapporté qu'ils rentraient chez eux après avoir célébré la fête musulmane de l'Aïd al-Adha lorsqu'ils ont été soudainement tués.

"C'est au cours d'opérations (antiterroristes) qu'un avion en patrouille de nuit a accidentellement visé un groupe de personnes qu'il a pris pour une colonne de djihadistes en mouvement", indique le communiqué du chef de l'armée Dadja Maganawe.

"Les forces armées togolaises expriment leur profond regret pour cette tragédie", a-t-il ajouté.

La frappe a eu lieu dans la région des Savanes, au nord du pays, où le Togo a déclaré l'état d'urgence le mois dernier en raison de l'insécurité croissante, alors que les militants islamistes se propagent vers le sud depuis le Burkina Faso voisin.

L'armée a déclaré qu'elle agissait sur la base de renseignements selon lesquels des groupes armés avaient prévu de mener des attaques dans la région.